Tijekom čitavih kvalifikacija jedan od problema s kojima se suočavao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić je bilo prekratko vrijeme za neka posebno uigravanje i zgusnuti raspored utakmica. Sad mu se poklopilo po prvi put k'o za vrag da ima samo 66 sati razlike (najmanje do sad) i to između dvije ključne utakmice, velikog finala, raspleta ovih kvalifikacija u kojima će iznimno u kadru imati 25 igrača.

Problemi s izostancima

Uoči zadnje dvije utakmice Dalić, naime, ima dosta problema s izostancima pa je aktivirao pretpoziv napadaču Malmoa Antoniju Mirku Čolaku, iz mlade reprezentacije je pozvao Luku Sučića a naknadno je pozvao i napadača Dinama Brunu Petkovića te veznjaka Rennesa Lovru Majera.

Podsjetimo da su zbog ozljeda otpali vrlo važan adut Mateo Kovačić i vjerojatno Josip Brekalo (s njim će se danas napraviti dodatni testovi i ukoliko i malo bude sumnjivo, neće biti u kadru i vratit će se u klub kod Ivana Jurića). Problema ima i Nikola Vlašić dok je Luka Modrić imao jaku virozu ali je u kadru. Jasno kako je Malta prvi i najvažniji korak ka Mundijalu i samo je ona izborniku u mislima...

Malta mora pasti

Jer, ne pobijede li hrvatski nogometaši Maltu 11. studenog u Ta'Qaliju nema ni majstorice protiv Rusije u nedjelju, nema ni SP-a, ide Hrvatska u dodatne, nikad teže kvalifikacije, playoff.

Uvijek je prva utakmica koja dolazi najvažnija a Malta je zaista jako važna jer s pobjedom otvaramo borbu za prvo mjesto u Splitu protiv Rusije. Treniraju oni već sedam dana, želi društvo s Malte protiv viceprvaka svijeta odigrati ozbiljnu utakmicu...

'Ne smijemo dopustiti nikakvo iznenađenje'

"Ne smijemo dopustiti nikakvo iznenađenje da ne bismo došli u škripac u zadnji tren. Imamo dvije utakmice u kojima moramo pobijediti i ima još puno tih testova oko korone i tako to. Tražit ćemo najspremnije", kazat će izbornik Vatrenih koji je još krajem prošle godine naglasio kako će zgusnut raspored raditi problem.

"Očito je da će raspored biti vrlo gust u ožujku i rujnu s trima utakmicama u jednom tjednu. Gotovo da nećemo imati vremena za trening, a, uzimajući u obzir duga putovanja, igračima će biti veliki izazov odigrati tri tako važne utakmice u kratkom razdoblju, pogotovo s obzirom na to da je njihov raspored u klubovima također prilično iscrpljujući. Međutim, sve će reprezentacije biti u istoj situaciji pa nam to ne može biti izgovor. Otežavajuća okolnost bit će činjenica da ćemo usred kvalifikacija igrati na Europskom prvenstvu, što je vrlo neobično, a predstavljat će problem svim sudionicima", istaknuo je Zlatko Dalić. Novost ovog puta je ta što će naši nogometaši ostati na Malti spavati nakon utakmice.

Tri okupljanja, svaki put je raspored utakmica bio zgusnut

No, kako je to izgledalo dosad? Tri puta Vatreni su se okupljali u ovim kvalifikacijama i svaki put je raspored utakmica bio dosta zgusnut.

Pa tako u rujanskom kvalifikacijskom ciklusu u ožujku ove godine Hrvatska je na otvaranju u Stožicama izgubila od Slovenije (1-0) a samo tri dana poslije igrala je protiv Cipra na Rujevici (pobjeda 1-0). Samo tri dana potom, Vatreni su na istom mjestu bili dočekali Maltu (3-0 za Hrvatsku).

Tako su naši nogometaši u 6 dana odigrali tri kvalifikacijske utakmice. Uslijedio je Euro u lipnju a nakon kontinentalne smotre najboljih nogometnih reprezentacija nastavile su se kvalifikacije.

Vatreni su rujanske kvalifikacije, najteže za Dalićeve izabranike, odradili odlično skupivši 7 bodova iz tri utakmice u manje od sedam dana, 1. rujna kvalifikacijski dio otvoren je remijem s Rusijom u Moskvi, nastavljen osvajanjem Bratislave protiv Slovačke (0-1) a završen razbijanjem Slovenije 7 rujna na Poljudu (3-0). Dakle, hrvatska reprezentacija odigrala je tri zahtjevne utakmice u 6 dana.

Listopadske kvalifikacije donijele su dvije utakmice u tri dana, Cipar u Larnaci (3-0) i Slovačku u Gradskom vrtu tri dana poslije (2-2).

Protiv Rusije u 15.00, kratki rok je tako dodatno skraćen

"Prvi put u ovom mom mandatu smo odlučili da ostajemo spavati na Malti nakon utakmice. Dosad smo se uvijek vraćali ili u bazu ili u kamp ili u Hrvatsku odmah nakon utakmice, ali pošto je utakmica u Splitu u tri sata popodne, još je manji rok za ovo kratko vrijeme. Tako da ostajemo spavati na Malti, da se što bolje odmorimo i spremimo za Rusiju. Nastojimo voditi brigu o tome da se što bolje odmorimo prije Rusije", rekao je Zlatko Dalić i dodao:

"Ne mislim ništa odmarati ni čekati, moramo dobiti Maltu pa ćemo vidjeti tko je u kakvom stanju. Imamo par igrača kojima prijete žuti kartoni i na to moramo paziti ali uistinu ne mislim voditi brigu o tome i čuvati se za to. Ako bude sve ok na Malti, naravni da bi bilo dobro neke igrače odmoriti, ako to bude dopuštao rezultat. Ako ne bude, moramo se uhvatiti sa situacijom kakva je a o Rusiji kad dođe razmišljati", istaknuo je izbornik danas na pressici u Zagrebu uoči okupljanja hrvatske nogometne reprezentacije.

Dalićevu izjavu možete vidjeti u priloženom videu od 11.33.

Za spomenuti kako hrvatsku nogometnu reprezentaciju čekaju dva završna ogleda u skupini H Europskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo u Kataru - 11. studenoga gostuju na Malti, a 14. studenoga dočekuju Rusiju na rasprodanom Poljudu. Hrvatska je već osigurala barem dodatne kvalifikacije a s dvije pobjede može osigurati direktan plasman u Katar kao prvoplasirana reprezentacija u skupini.

Poredak u skupini H nakon 8 odigranih kola: