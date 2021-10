Prespavana noć donijela je iste dojmove. No generalno, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nema što zamjeriti svojim igračima. Istina, svi smo nekako očekivali šest bodova iz ovih listopadskih kvalifikacija za SP, ali Slovačka je jučer na Gradskom vrtu imala drugačije planove. Dan nakon remija javio nam se i sam Zlatko Dalić.

' Nemam što zamjeriti svojim igračima'

"Očekivali smo svi šest bodova istina, očekivali smo da ćemo ovaj kvalifikacijski ciklus završiti s punim plijenom. U globalu, stvarno nemam što zamjeriti svojim igračima nakon ove dvije utakmice. Sinoć je, po meni, bila dobra utakmica s naše strane. Imali smo dominaciju, preko 20 udaraca na gol. Stalno smo tražili pogodak, bili puni energije. Ali nažalost, imali smo loše reakcije u fazi obrane, imali smo dvije greške dva gola, dva šuta na gol. To je bio problem protiv Slovačke. Ta loša reakcija u fazi obrane. Konkretno kod prekida i kasnije kod polukontre i kontre. Sve u svemu, puno smo truda uložili i uistinu u tom segmentu i u tom dijelu igre im ne možemo prigovoriti. Tražili smo gol, pokušavali, radili izmjene. Na kraju smo ipak uzeli bod iako smo taj treći gol zaslužili", rekao nam je u uvodu razgovora Zlatko Dalić.

NET.HR: Da možete vratiti vrijeme, bi li što mijenjali protiv Slovačke?

DALIĆ: Ne bih ništa mijenjao jer smo igrali dobro. Drugo da mi nismo stvarali šanse, da mi nismo igrali dobro, da mi nismo dominirali. Onda možemo govoriti o nekakvim promjenama, onda možemo govoriti o tome da bi nešto mijenjao. Napravili smo četiri izmjene u odnosu na Cipar. S te strane nemam zamjerku osim te greške u fazi obrane. Ali, nekad te sreća isprati, nekad se sreća okrene protiv tebe. To je tako.

NET.HR: Jeste li zadovoljni s reakcijama kasnije uvedenih, znači, Livaje, Vlašića, debitanta Sučića i Brekala?

DALIĆ: Svi igrači koji su ušli odigrali su jako dobro, onako kako treba. Promijenili smo sustav igre u posljednjih 20 minuta, tako da uistinu nemam zamjerku nikome. I ovi koji su ušli unijeli su energiju. Nikola je zabio gol koji je nažalost poništen. Brekalo je donio puno živosti po desnoj strani. Livaja je sačuvao loptu par puta. Donio je isto to što treba. Svi su svoje napravli dobro i moramo u pozitivnom ozračju čekati i tražiti ono što nam treba, dvije pobjede.

NET.HR: Što kazali igračima u svlačionici na poluvremenu, nakon gola za 2-1 Slovačke?

DALIĆ: Mi smo nakon primljeno gola odmah imali zicer za 2-2 ali nismo ga realizirali. Teško je bilo otići s takvim rezultatom u svlačionicu i nakon takve jedne situacije. Rekao sam igračima da vjeruju u sebe, da igramo dobro, da imaju inicijativu i dominaciju i da moramo čuvati mirnoću i stabilnost, te da ćemo mi gol dati. To se i pokazalo na kraju. Najgore kad voda uđe u uši, kad panika zavlada. Prvih pet, šest minuta drugog poluvremena nije bilo dobro, suparnik je bio stvorio dvije šanse. No, složili smo se, dominirali, skupili se, nismo gubili glavu ali nismo zabili ni taj treći gol koji smo zaslužili.

'Jučer prekide u obrani nismo dobro odradili'

NET.HR: Do Slovačke Hrvatska u posljednjih 6 kvalifikacijskih utakmica za SP nije primila gol i eto, k'o za vrag jučer je baš obrana kiksala. Moralo se to dogoditi ali kud baš sad u završnici kvalifikacija, kad se vodi mrtva utrka za prvo mjesto u grupi s Rusijom?

DALIĆ: Nažalost da, moralo se dogoditi. Mi šest utakmica u kvalifikacijama nismo primili gol i u tom defanzivnom segmentu smo bili jako dobri, a to je defanzivan prekid. No, jučer ga nismo dobro odradili. I dogodile su se pogreške koje su nas koštale dva gola. Na početku drugog dijela isto su nam se dogodile dvije pogreške u obrani. Tako da, s te strane ne možemo biti zadovoljni. To je segment koji moramo popraviti i realizaciju. Da smo mi realizirali sve svoje prilike, onda bi rezultat bio u našu korist. Ali nije.

NET.HR: I sami ste između redaka poručili kako neće igrati oni koji nisu standardni u svojim klubovima, tj koji ne igraju. Jeste zadovoljni s igračima kojima ste dali šansu? Konkretno, Stanišić desni bek, Barišić lijevi?

DALIĆ: Barišić je odigrao jako dobru utakmicu u Splitu protiv Slovenije. On je zamijenio Sosu. I sinoć je odigrao jako dobro, donio puno toga prema naprijed. Također i u defanzivi. Nemam zamjerki na njegovu igru. Imamo sreću, sad je naša sreća da imamo Sosu i Barišića, dva dobra rješenja na lijevom boku. Koga god stavio na tu poziciju, neću pogriješiti.

NET.HR: Kako to da Borna Sosa nije startao? Pitamo zato što je počeo protiv Cipra a dojam je da igra dobro.

DALIĆ: Borna Barišić je, kao što sam rekao, odigrao dobru utakmicu na Poljudu a ovog puta se igralo u Osijeku, na njegovom stadionu, pred njegovim navijačima, igrao je isto jako dobro tako da nisam zamijenio Sosu jer je bio loš. Nego, igrala se druga utakmica u tri dana pa sam htio dobiti novu energiju, još veću. Barišić ju je donio tako da sam s time zadovoljan. Nemam nikakvih zamjerki na tu poziciju.

'Stanišiću treba vrijeme za adaptaciju'

NET.HR: Josip Stanišić?

DALIĆ: Stanišić je mladi igrač koji je tek došao u hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Treba mu vremena, treba mu vrijeme za adaptaciju. Odigrao je u okviru svojih mogućnosti. Mi znamo što on može i on je budućnost hrvatskog nogometa. Stanišić je dobitak za nas.

NET.HR: Nedostaje li vam taj centralni napadač u kreiranju vaše strategije, formacije i planova, odnosno u samoj igri?

DALIĆ: Pa evo, ovaj način na koji igramo nama donosi puno šansi. Ono što je dobro je da se radi puno rotacija u napadu i iz toga se rađaju prilike. Naravno da nam nedostaje taj jedan napadač koji će se zabijati sve te situacije. Kramarića kad ide on sve zabija. Svaki otpadak, svaku situaciju. Sad nije u golgeterskoj formi, iako igra dobro, iako radi za ekipu. Puno trči, puno otvara, puno stvara prostora u igru, ulazi u šesnaesterac. Nadam se da će ga krenuti u budućnosti.

NET.HR: Spomenuli ste Andreja Kramarića koji je startao u špici, vršku napada. Zabio je prvi gol za reprezentaciju nakon skoro godine dana. Dobro je to za završetak kvalifikacija. Hrvatskoj će golovi Krame itekako trebati protiv Malte i Rusije.

'Mislim da će Andreja krenuti kad bude trebalo'

DALIĆ: Rekao sam kako Andrej igra dobro. Puno radi, trudi se, ulazi u šanse, stvara dobre situacije i mislim da će Andreja krenuti kad bude trebalo.

NET.HR: Situacija je jasna. Hrvatskoj treba dvije pobjede u preostale dvije kvalifikacijske utakmice. Slijedi Malta u gostima i Rusija na Poljudu. Da li se to moglo izbjeći, je li moglo bolje?

DALIĆ: Najvažnije da ovisimo sami o sebi i imamo sve u svojim rukama. Iskreno, nisam, očekivao da će Rusija dobiti obje utakmice. No dobili su ih i tako se posložilo. No, ne smijemo zanemariti Maltu. Ona je ključ za zadnju utakmicu. Moramo dobiti Maltu da osiguramo tu zadnju utakmicu za odlučivanje a kad su se stvari već tako posložile, bolje da zadnja utakmica odlučuje, da moramo pobijediti nego uzeti bod.

NET.HR: Je li vas slovački izbornik Štefan Tarkovič u nečem iznenadio?

DALIĆ: Pa nije. Oni su u Rusiji bili puno bolja momčad od Rusije pa su izgubili. Sad im se sreća vratila. Oni su to zavrijedili jer su bili srčani, borbeni i hrabri. Dali su na travnjaku sve od sebe. I to im se vratilo. Kad u nogometu daš sve od sebe, to vam se vrati.