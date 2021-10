Hrvatska i Slovačka odigrale su sinoć 2:2 u Gradskome vrtu, u sklopu 8. kola kvalifikacija za SP u skupini H. To je rezultat zbog kojeg su Vatreni izgubili prvom mjesto u skupini i tako si zakomplicirali odlazak na Mundijal. A to je loša vijest.

Naime, ove kvalifikacije za SP u Kataru su najteže u povijesti jer Hrvatska mora osvojiti skupinu H ako želi izboriti izravni plasman na smotru najboljih na svijetu. Druga reprezentacija u skupini ide u dodatne kvalifikacije s još devet drugoplasiranih i dvije najbolje reprezentacije iz Lige nacija iz sezone 2020./2021. koje se nisu izravno plasirale na SP, niti su osigurale dodatne kvalifikacije kao drugoplasirani u ovim kvalifikacijama.

Nije dobro završiti drugi u skupini

Tih 12 reprezentacija će se preko mini turnira kroz polufinale i finale boriti za odlazak na Mundijal, a tamo će na kraju završiti tri prvoplasirane. Pogledamo li trenutno stanje, u play-offu bi se iz Lige nacija našlePoljska i BiH, dok bi od drugoplasiranih momčadi iz kvalifikacijskih skupina, uz Hrvatsku, svoje mjesto izborili još: Portugal, Švicarska, Ukrajina, Švedska, Škotska, Češka, Norveška, Albanija i Rumunjska.

Za komentar sinoćnje utakmice nazvali smo Nikolu Jurčevića. Bivši Bilićev pomoćnik na klupi Hrvatske, Lokomotiva, Bešiktaša i West Hama, bivši izbornik Azerbajdžana i trener Dinama u dva mandata, bivši strateg NK Zagreb kojeg je uveo u Ligu za prvaka HNL-a, SV Austrije Salzburg i Slaven Belupa uvijek je zahvalan sugovornik koji se razumije u nogometnu materiju a k tome ima i iskustva.

Kao nogometaš odnosno napadač, popularni Jura branio je boje 7 klubova, između ostalih i zagrebačkog Dinama, Royal Antwerp FC-a, Zagreba za koji je briljirao, (33 nastupa - 25 golova). Najdulje je, prema podacima dostupnim na internetu, igrao u SV Austria Salzburg (161 utakmica uz 46 golova u dva mandata), za SC Freiburg je skupio 45 nastupa uz 5 golova. Sa Salzburgom je, naposljetku, igrao u završnici Kupa Uefa 1994. godine.

Rusija nastavila niz

Prvi puta za hrvatsku nogometnu reprezentaciju nastupio je 1990. godine u Zagrebu protiv Rumunjske (2:0), a posljednji put 1996. godine u Casablanci protiv Maroka (7:6, nakon izvođenja jedanaesteraca).

Nastupao je za Vatrene1996. godine na Europskom prvenstvu u Engleskoj. Nije bio pozvan u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo u nogometu u Francuskoj 1998. godine od strane Miroslava Ćire Blaževića. Ukupno je zaigrao u dresu nacionalne momčadi 19 puta u službenim susretima uz postignuta dva gola.

"Nažalost, toj nazovimo tako drami ipak Hrvatska nije uspijela doći do pobjede protiv Slovačke, dok je Rusija nastavila taj svoj niz, bez spektakularne igre, s jednom pragmatičnošću i igrom isključivo na rezultat. te tako došla do prvog mjesta u grupi. To nas sigurno ne veseli. S druge strane, mislim da imamo kvalitetu u toj posljednjoj utakmici na Poljudu u ovim kvalifikacijama pobijediti Rusiju. Mislim da smo bolji od njih kao momčad", govori nam u uvodu razgovora Nikola Jurčević i nastavlja:

"Što se tiče Slovačke, ne možemo zamjeriti igračima na angažmanu. Vatreni su imali inicijativu, dali sve od sebe, pokušavali... Puno udaraca po golu, puno prilika... Međutim, s druge strane u nekim fazama utakmice bilo je previše grešaka i nervoze. Tu posebno mislim na prvih 20 minuta u prvom poluvremenu i start drugog dijela, prvih 10 do 15 minuta. Ostali dio imali smo apsolutnu dominaciju, stvarali prilike. Nije ni teren Hrvatskoj išao na ruku, jer je više odgovarao reprezentaciji koja se brani i ima poslije situaciju i poziciju za kontranapad. Jer, način na koji mi igramo, s puno pasova, s puno igre u međuprostorima. Ako se lopta samo za par cm odbije, to otvara suparniku poziciju i teren, puno prostora za napasti a mi smo bili, upravo zbog ove činjenice da nismo bili pravi u nekim fazama igre, nismo bili prisiljeni da radimo još veći pritisak i da budemo još otvoreniji", objašnjava popularni Jura.

'Morali smo se stalno vraćati, hvatati rezultat'

Što je bilo ključno, što je doveo Hrvatsku do remija sa Slovačkom?

"Mislim da je ključ bio, ono što je odvelo utakmicu u tom smjeru, da smo na neki nači stvarno morali hvatati i juriti rezultat, vraćat se u utakmicu. Jer, objektivno smo bili kvalitetnija i dominantnija momčad. Ključ je bio u samom ulasku u utakmicu, u kojem Hrvatsk nije imala dovoljno sigurnosti i samopouzdanja i tu su nas Slovaci pomalo iznenadili. Tih prvih 15-20 minuta, u njima se vidjelo da dosta griješimo. Radili smo bespotrebne greške u dodavanjima što je Slovacima stvaralo prostor. Vidjelo se da su oni opasniji nego što smo to mi očekivali što je završilo s tim golom. Tih prvih 15-20 minuta odvelo je susret u smjeru stalnog vraćanja. I drugi detalj koji je po meni isto utakmicu odveo u neželjeni smjer za Hrvatsku taj gol Slovaka u 46. minuti, upravo u fazi utakmice u kojoj smo bili apsolutno dominantni, gdje je praktički visio gol Slovacima u mreži. No, primivši taj gol vratili smo s na početak. To nas je dovelo u situaciju da moramo biti silom prilika, igrati malo onako bez prave kontrole i tražit dva gola u drugom dijelu".

Je li Livaja možda trebao započeti utakmicu u prvih 11?

"To je ono pitanje koje se uvijek postavlja, 'što bi bilo kad bi bilo'. Primjerice, evo vidimo situaciju kad smo se svi veselili jer smo mislili da je gol. Proslavila ga je momčad i mi svi zajedno. Da je gol Vlašića bio priznat i da je bilo onako kako se činilo, onda bi svi pričali kako je to sjajno izbornik Zlatko Dalić mijenjao, pogodio s izmjenama. Ovako, postavljaju se pitanja da li je netko mogao ući ranije, da li je moglo ovo ili ono. Teško je dati pravi odgovor ali pitanja su legitimna zbog rezultata".

Josip Stanišić, kako vam je odigrao?

"Utakmica mu nije išla na ruku, s obzirom da je ovo bio njegov drugi nastup za Hrvatsku, odnosno prvi u Hrvatskoj na domaćem terenu ipak protiv jednog ozbiljnijeg suparnika. Jednostavno, ni njemu ta naša igra u kojoj nismo bili baš otpočetka pravi, gdje nismo imali samopouzdanje ali jesmo nervozu, tako da se ta nervoza mogla i na njemu osjetiti. Nije to bio njegov dan ali probio je led i vrijedi vidjeti kako će se dalje razvijati u Bayernu. O tome će ovisiti njegov daljnji status u reprezentaciji".

'Sučić je igrač budućnosti'

Luka Sučić?

"Ovo malo što sam ga gledao, a puno više što sam čitao o njemu jer igra u jednoj odličnoj momčadi RB Salzburg koja igra dinamičan i atraktivan nogomet, sasvim sigurno je jedan igrač budućnosti. Premalo je igrao da bi ga se moglo ocijeniti kakav bi bio za A reprezentaciju. Kuca na vrata A reprezentacije i ako se bude razvijao u pravom smjeru, može biti jedan od nositelja reprezentacije. Pogotovo kad ode Luka Modrić".

Sve se zna, sve imamo u svojim rukama. Moramo tući Rusiju u posljednjem kolu na Poljudu. Naravno, prije toga apsolvirati gostovanje na Malti.

"Hrvatska u posljednjih 5 susreta ima 3 pobjede i 2 neriješena rezultata. Vidjelo se da se reprezentacija vraća i da se vraća jedna njihova energija, naboj, kohezija i kompaktnost momčadi. Jučer smo se vratili mali korak unazad zbog remija ali što se tiče energije momčadi, mislim da je to u redu. Problem je što ne možemo držati konstantu kroz svih 90. minuta u ovim utakmicama gdje se svaka greška kažnjava, a samim time svi nekako unaprijed već možemo znati kakva Hrvatsku utakmica čeka. Primjerice, protiv Slovačke su dobili 1-0. Znate kako Rusija igra ako je jučer Hrvatska imala posjed nekih 70-30% sa Slovačkom a onda je ta ista Slovačka imala posjed lopte u Rusiji, dominirala čitavu utakmicu nakon što je primila gol. Čekat će Hrvatsku jedna duboko postavljena obrana. momčad koja će igrati čisto na rezultat. Defanzivno ili jednu vrstu bunkera. Rusima odgovara nula. Pritisak prelazi u takvoj filozofiji strahovito na našu stranu jer počinjemo s rezultatom s kojim smo mi drugi. Jasno da ćemo tražiti pritisak, dominaciju ali uz podršku navijača nadam se da Hrvatska može ponoviti igru protiv Slovenije kad smo odigrali jako dobro. S druge strane, možda nam nedostaje opcija B da u kadru imamo još jednog klasičnog, pravog centarfora s kojim bi reprezentacija možda lakše došla do gol protiv povučenih momčadi", zaključio je Nikola Jurčević.