Hrvatska nogometna reprezentacija napravila je prvi "kiks" u kvalifikacijama na Svjetsko prvenstvo u Kataru, odigravši samo 2:2 u osječkom Gradskom vrtu protiv Slovačke, koja je izgubila sve izglede za plasman na završni turnir.

Hrvatska pala na drugo mjesto u utrci s Rusijom

Tako je Hrvatska pala na drugo mjesto u skupini, jer je Rusija s 2:1 svladala Sloveniju na gostovanju u Mariboru i sada ima 19 bodova iz osam nastupa, dva više od Vatrenih. Slovacima je bod iz Osijeka donio skok na treće mjesto sa 10 bodova, koliko ih imaju i četvrtoplasirani Slovenci. Po pet bodova imaju Malta na petom mjestu i Cipar koji je šesti.

Do kraja kvalifikacija će se odigrati još dva kola. Hrvatska će prvo 11. studenog igrati protiv Malte u gostima, a u zadnjem susretu će 14. studenog ugostiti Rusiju u Splitu i upravo će ta utakmica odlučiti pobjednika skupine.

Nakon istog broja bodova gleda se gol razlika

U slučaju istog broja bodova pobjednika skupine odlučiti gol razlika, a ako bude ista onda broj postignutih golova, a ako i tu reprezentacije budu izjednačene onda će se gledati međusobni omjer.

Izravni plasman na Svjetsko prvenstvo izborit će pobjednik skupine, dok će drugoplasirana reprezentacija u dodatne kvalifikacije. Točnije, ide u doigravanje u kojem će sudjelovati 12 momčadi, koje će biti raspoređene u mini turnire. Ako Hrvatska ne pobijedi Rusiju (ili Maltu), sigurno će biti druga. I ići u playoff. No, on se više neće igrati kao do sada, nema više dvije utakmice kod kuće i u gostima, nositelji i nenositelji... Ne, sve je "pokvarila" Liga nacija. Također, pobjednici ta tri mini turnira plasirat će se na Svjetsko prvenstvo. Prema sadašnjem plasmanu odnosn stanju, reprezentacija Hrvatske može na sljedeće reprezentacije, odnosno u playoffu bi se, uz Hrvatsku, našli i: Portugal, Švedska, Švicarska, Ukrajina, Češka, Škotska, Norveška, Albanija, Rumunjska, Poljska, iz Lige nacija BiH.

Da, kad gledamo ova imena, pada nam mrak na oči. Kako se Hrvatska zeznula sinoć, tek sad vidimo to. No, i dalje sve ovisi o nama. Rusija na Poljudu mora pasti, kao i Malta u gostima. Do kraja kvalifikacija za SP su još dva kola.