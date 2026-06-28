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Prava bomba prijelaznog roka! Robert Lewandowski ima novi klub

Prava bomba prijelaznog roka! Robert Lewandowski ima novi klub
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Foto: Javier Borrego/AFP/Profimedia

Lewandowski je posljednje četiri sezone proveo u Barceloni

28.6.2026.
19:51
Sportski.net
Javier Borrego/AFP/Profimedia
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Robert Lewandowski ima novi klub! Nakon što mu je istekao ugovor s Barcelonom, poljska superzvijezda stavila je potpis na ugovor s novim klubom.

Lewandowski će sljedeće sezone igrati u američkom MLS-u za Chicago Fire. Lewa je prije dva tjedan posjetio klub, sve je dogovoreno i službeni potpis s čikaškim klubom past će u sljedećim danima. Lewandowski je posljednje četiri sezone proveo u Barceloni, a bilo je jasno već krajem sezone da neće produžiti s katalonskim klubom i da će put nove destinacije. Špekuliralo se u ostanku u Europi, ali realnija je bila opcija koja se ostvarila - odlazak u MLS. 

 

 

u Barceloni je Lewa odigrao ukupno 193 utakmice, zabio je 120 golova i podijelio 24 asistencije. Više utakmice odigrao je samo za minhenski Bayern u kojem je upisao čak 375 nastupa i zabio nevjerojatna 344 pogotka. Prije toga igrao je za Borussiju Dortmund, Lech Poznan i Znicz Pruszkow.

Lewandowskog nismo gledali na Svjetskom prvenstvu ove godine jer je Poljsku u dodatnim kvalifikacijama pobijedila Švedska. Ukupno je za izabranu selekciju svoje zemlje, Lewa upisao 167 nastupa i 89 pogodaka.

Robert LewandowskiBarcelonaChicago FireMls
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