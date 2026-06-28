Prava bomba prijelaznog roka! Robert Lewandowski ima novi klub

Robert Lewandowski ima novi klub! Nakon što mu je istekao ugovor s Barcelonom, poljska superzvijezda stavila je potpis na ugovor s novim klubom.

Lewandowski će sljedeće sezone igrati u američkom MLS-u za Chicago Fire. Lewa je prije dva tjedan posjetio klub, sve je dogovoreno i službeni potpis s čikaškim klubom past će u sljedećim danima. Lewandowski je posljednje četiri sezone proveo u Barceloni, a bilo je jasno već krajem sezone da neće produžiti s katalonskim klubom i da će put nove destinacije. Špekuliralo se u ostanku u Europi, ali realnija je bila opcija koja se ostvarila - odlazak u MLS.

🚨💣 EXCLUSIVE: Robert Lewandowski to Chicago Fire, HERE WE GO! 🇺🇸



The Polish striker has agreed to join Chicago Fire after visiting the club and city two weeks ago.



Lewandowski will sign early next week, ready for new chapter in MLS.



Big move. 🔥🇵🇱 pic.twitter.com/JEKnCYyqRm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026

u Barceloni je Lewa odigrao ukupno 193 utakmice, zabio je 120 golova i podijelio 24 asistencije. Više utakmice odigrao je samo za minhenski Bayern u kojem je upisao čak 375 nastupa i zabio nevjerojatna 344 pogotka. Prije toga igrao je za Borussiju Dortmund, Lech Poznan i Znicz Pruszkow.

Lewandowskog nismo gledali na Svjetskom prvenstvu ove godine jer je Poljsku u dodatnim kvalifikacijama pobijedila Švedska. Ukupno je za izabranu selekciju svoje zemlje, Lewa upisao 167 nastupa i 89 pogodaka.