Rijeka saznala protivnika za ulazak u grupnu fazu Europske lige: Evo na koga će Đalović i ekipa

Nogometaši Rijeke doznali su protiv koga će igrati u play-offu Europske lige.

U okršaju austrijskog Wolfsbergera i solunskog PAOK-a na kraju je slavila grčka momčad nakon produžetaka.

Prva utakmica u Solunu završila je 0-0, a i u Austriji je taj rezultat stajao sve do 115. minute kada je za PAOK zabio Mady Camara. Prva utakmica Rijeke i grčke momčadi igra se na Rujevici 21. kolovoza od 20:45 sati, a uzvrat je tjedan dana kasnije.

Luka Ivanušec bio je u početnom sastavu PAOK-a, ali je izašao u 69. minuti, dok je Dejan Lovren ostao na klupi.

