Teška situacija za Rodeša: Skijaš sam traži sponzore za nastavak karijere...

Proteklih nekoliko tjedana, vidjeli smo, turbulentno je bilo u Hrvatskom skijaškom savezu. A ovoga tjedna stigao je novi direktor i pripreme za iduću sezonu već su u punom jeku. Prije nekoliko dana izišao je popis reprezentativaca, a na naslovnice je iskočio Istok Rodeš koji pak, kaže nam, sam mora naći sponzore.

Iza Istoka Rodeša teška je skijaška sezona. Osvojio je tek 12 bodova i nije ispunio normu za ulazak u A reprezentaciju u idućoj sezoni. No odlučio je sebi dati još jednu šansu i to tako što će troškove natjecanja pokrivati iz svog džepa.

"Nažalost sam se našao u ovoj situaciji u jednom, mogu reći, najgorem periodu gdje je i prošle sezone bilo nekih stvari koje su bile van moje kontrole, da sam se našao tu gdje jesam tak da nemam se ja kaj bunit. Tako da kak oni meni daju - ja to mogu prihvatiti ili ići svojim putem", kaže Istok.

Da su neka druga vremena, do ove situacije vjerojatno ne bi ni došlo. A sada sponzorstva mora dogovarati sam.

"Situacija je takva da nažalost većina sponzora od Hrvatskog skijaškog saveza odlazi i onda je teško reći što se može, a što se ne može. Evo ja se nadam da će na kraju ipak biti razumijevanja od nekih sponzora da ostanu sa nama jer nažalost ćemo na kraju ispaštati najviše mi skijaši koji praktički nit smo luka jeli nit mirisali", dodaje.

Potpuno sam prikupiti novac za cijelu sezonu gotovo je nemoguća misija. Zato će, tvrdi nam novi direktor alpskih reprezentacija Goran Rački, Hrvatski skijaški savez Rodešu ipak pokriti otprilike 2/3 troškova.

"Savez snosi troškove trenera, servisera, vozila, fizioterapeuta, kondicijskog trenera. To su troškovi plaća, putovanja i tih svih službenih osoba dok će njegov dio biti više usmjeren na njegove troškove spavanja, skijaških karata, putovanja i tako dalje", rekao je Goran Rački, direktor alpskih reprezentacija.

Goran Rački na funkciju direktora alpskih reprezentacija stigao je prije svega 4 dana. Do sada je radio kao trener Leone Popović, no svjestan je da je sada uskočio u jedne puno veće i teže cipele i da je pred njim dosta krvavog posla.

"Cijela ta situacija koja nas je zatekla malo sve skup otežava. Mi smo sada u jednoj fazi da pokušavamo obnoviti povjerenje prema sponzorima, da pokušavamo obnoviti ugovore koji su postojeći i koji su postojali, a sada su istekli", zaključuje.

Iako su skijaši i skijašice trenutačno daleko od očiju javnosti, treninzi ni nakon završetka sezone nisu prestali. Istok Rodeš ovih dana u talijanskom Livignu testira opremu i ne sumnja da će iduća sezona biti dosta bolja od ove.