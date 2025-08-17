ODLAZAK SE BLIŽI /

Rijeka prihvatila ponudu Turaka: Evo kada sjajni veznjak seli kod Mourinha

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Transfermarkt ga procjenjuje na šest i pol milijuna eura, no odšteta je smanjena zbog činjenice da je Janković ušao u posljednju godinu ugovora s Rijekom

17.8.2025.
17:01
Sportski.net
Hrvatski prvak Rijeka prihvatila je ponudu turskog velikana Fenerbahčea za svog ofenzivca Niku Jankovića, tvrdi Novi list. Isti medij tvrdi kako su Turci u ponudu uključili i dodatak kako će s transferom nastaviti samo nakon što prodaju jednog igrača pa bi se tako u sljedeća dva ili tri dana trebalo znati hoće li Janković postati novi igrač turskog velikana.

Jankovvić bi trebao postati treći nasjkuplji izlazni transfer u povijesti Rijeke uz odštetu od 5.6 milijuna eura. Hrvatski prvak više je zaradio samo od prodaja Filipa Bradarića u Cagliari (5.9 milijuna eura) i Andreja Kramarića u engleski Leicester (devet milijuna eura). Transfermarkt ga procjenjuje na šest i pol milijuna eura, no odšteta je smanjena zbog činjenice da je Janković ušao u posljednju godinu ugovora s Rijekom.

Na Rujevicu je stigao 2023. iz Dinama koji ga je pustio besplatno, ali je zadržao prava na 50 posto njegovog sljedećeg transfera kojih se odrekao u siječnju kada je iz Rijeke dovodio Niku Galešića. Ukupno je Janković za Rijeku odigrao 113 utakmica uz učinak od 25 golova i 15 asistencija. U prošloj, šampionskoj sezoni, odigrao je 45 utakmica u svim natjecanjima te zabio osam golova, a namjestio ih šest.

