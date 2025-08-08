RIJEKA I OSIJEK /

Oba trenera muku muče s izostancima, ali najavljuju pobjedu u derbiju kola

Nakon Dinama u prvom kolu, Osijek nastavlja svoj niz derbija - sutra na Opus Arenu stiže aktualni prvak Rijeka.

Radomir Đalović na istok Hrvatske putuje s puno problema. Osim neugodnog poraza od Shelbournea, nakon sraza s Ircima otpao je Ante Majstorović, a pod upitnikom su još Rukavina koji je u fazi oporavka, te Radeljić, Ndockyt, Janković i Petrovič.

Malo bolju situaciju ima Simon Rožman koji ne može računati na Jakupovića, Mersinaja, Jurišića, Matkovića te mladog Farkaša. Bez obzira na probleme, i jedan i drugi strateg vide priliku za puni plijen.

Najavu utakmice oba trenera pogledajte u prilogu.

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
8.8.2025.
20:24
Sportski.net
Hnk RijekaNk OsijekHnlSimon RožmanRadomir đalović
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx