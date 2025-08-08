Oba trenera muku muče s izostancima, ali najavljuju pobjedu u derbiju kola

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

RIJEKA I OSIJEK /

Nakon Dinama u prvom kolu, Osijek nastavlja svoj niz derbija - sutra na Opus Arenu stiže aktualni prvak Rijeka.

Radomir Đalović na istok Hrvatske putuje s puno problema. Osim neugodnog poraza od Shelbournea, nakon sraza s Ircima otpao je Ante Majstorović, a pod upitnikom su još Rukavina koji je u fazi oporavka, te Radeljić, Ndockyt, Janković i Petrovič.

Malo bolju situaciju ima Simon Rožman koji ne može računati na Jakupovića, Mersinaja, Jurišića, Matkovića te mladog Farkaša. Bez obzira na probleme, i jedan i drugi strateg vide priliku za puni plijen.

Najavu utakmice oba trenera pogledajte u prilogu.