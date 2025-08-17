Rijeka dovodi napadača iz Premier lige, ovo bi moglo značiti i ulazak novog vlasništva

Rijeka je pred dovođenjem novog pojačanja. Vidjelo se na početku sezone, a posebice u posljednjoj utakmici protiv Dinama da je Rijeci potreban napadač koji će završavati stvorene prilike.

Čini se da je dovođenje napadača blizu, a riječ je o 20-godišnjem Englezu iz Bournemoutha Danielu Adu-Adjeiju, javlja Novi list. Adjei je član premijerligaša, a igra za njihovu mladu momčad. Posljednje dvije sezone proveo je na posudbama u trećem i četvrtom rangu engleskog nogometa.

Prošle sezone igrao je u četvrtom rangu za Carlisle United koji je ispao iz lige, a Adjei je u 14 nastupa zabio dva pogotka i upisao asistenciju. Drugu polusezonu pretprošle sezone proveo je u trećeligašu Leyton Orientu. Upisao je 10 nastupa i zabio jedan pogodak.

Ovaj potez je i korak bliže prodaji Rijeke

Inače, ima i jedan nastup za prvu momčad Bournemoutha. Bilo je to na utakmici FA Kupa protiv QPR-a 2023., ali Adei je ušao tek u posljednjoj minuti utakmice. Nadalje, Novi list piše kako bi ovo dovođenje moglo biti i korak dalje u prodaji Rijeke.

Naime, vlasnik Bournemoutha je američki milijarder Ken Foley koji trenutačno vrši analizu riječkog kluba i mogao bi kupiti klub.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia jedva da je spomenuo Slaven: 'Razumijem da su navijači razočarani'