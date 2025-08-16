Đalović izrazito zadovoljan energijom koju su mu igrači pokazali u drugom dijelu: 'To je putokaz'

Rijeka je poražena u derbiju trećeg kola SuperSport HNL-a. Bolji od nje na njenoj Rujevici bio je Dinamo s 2:0 zahvaljujući dvama pogotcima Diona Drene Belje. Prvo poluvrijeme obilježila je apsolutna dominacija Dinama, dok je u drugom Rijeka preuzela inicijativu i promašila nekoliko velikih prilika.

Nakon susreta imao je za čim žaliti trener domaćina Radomir Đalović: "Teška utakmica, vidjeli ste i sami da smo prespavali prvo poluvrijeme, nismo imali energiju i nismo bili onakvi kakvi smo htjeli. Bila nam je bitna ta energija, ali nije bilo kako treba, utakmica sa Shelbourneom je ostavila traga, a i nedostajao nam je Petrovič u sredini. Drugi dio je bio bolji, uveli smo nove igrače i imali neku novu energiju, mislili smo da ćemo zabiti drugi gol nakon prvog ako ga zabijemo, ali nismo iskoristili šanse i čestitam Dinamu na pobjedi" - rekao je u uvodu za MaxSport.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Potom je najavio i utakmicu protiv PAOK-a u četvrtak u sklopu playoffa Europske lige: "Drugi dio je putokaz za PAOK, tako smo htjeli igrati u prvom dijelu, ali nismo uspjeli. Dinamo je iskoristio svoje šanse, a mi ne. Da smo zabili jedan gol, sve bi bilo drugačije. Vidi se da Dinamo ne igra europske utakmice. Bitno je da se dobro odmorimo i spremimo za četvrtak."

Posebno je pohvalio navijače Rijeke: "Posebno mi je krivo zbog njih, mogli smo doći i do boljeg rezultata. Postavit ćemo se ovako i protiv PAOK-a, no, vidjet ćemo kako će to ići. Napravit ćemo sve da izgledamo kao danas u drugom dijelu. Bio je veliki pritisak zbog Europe, osvojili smo dva trofeja i falio nam je iskorak da se plasiramo u skupine jer mislim da Rijeka to zaslužuje. Probat ćemo se izboriti s PAOK-om pa ćemo vidjeti."

