Kovačević istaknuo odlično prvo poluvrijeme, a onda se dotaknuo lošeg drugog: 'Moram prespavati'

Nogometaši Dinama svladali su aktualnog hrvatskog prvaka Rijeku na Rujevici s 2:0. Prvi čovjek utakmice zasigurno je bio Dion Drena Beljo koji je zabio oba pogotka gostiju, prvo je u 24. završio dobru akciju svoje momčadi, a potom u 31. realizirao kazneni udarac za povećanje vodstva i, pokazat će se, postavljanjem konačnog rezultata.

Nakon utakmice vrlo zadovoljan, orvi poluvrmeenom, bio je trener Dinama Mario Kovačević: "Nikad nije lagano na Rujevici. Prvo poluvrijeme je bilo fantastično, dali smo dva gola i sve je bilo kako smo htjeli. Što se drugog poluvremena tiče, moram i ja malo prespavati pa vidjeti. Znali smo da će stisnuti, imali su dvije grede i nismo bili pravi. Prvi put ove sezone nam izmjene nisu donijele energije pa smo patili do zadnje minute, ali možda nije bilo loše da vidimo da imamo čvrstu obranu, ništa nije prošlo" - rekao je za MaxSport.

Pohvalio je i angažman Luke Stojkovića koji je ušao u početni sastav te je rekao kako se tako mladi igrač treba izboriti za svoju poziciju.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Sljedeće pitanje ticalo se Dinamove obrane na prekidima: "Radimo puno na tome. Dečki se trude, a mi smo još ekipa u stvaranju. Puno je novih igrača, moramo se uigrati još i znamo koje su nam slabosti te ćemo ih pokušati ispraviti."

U najavi sljedeće utakmice rekao je kako je dobro što imaju cijeli tjedan za pripremu, a što se tiče igrača koji manje igraju - kaže kako će svi dobiti svoju priliku kad dođu europske utakmice.

