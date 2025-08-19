POČIVAO U MIRU /

Bivši afrički reprezentativac pronađen mrtav u stanu, bilo mu je samo 40

Foto: Profimedia

'Duboko smo ožalošćeni viješću o smrti našeg bivšeg napadača'

19.8.2025.
13:13
Bivši reprezentativac Zimbabvea Tendai Ndoro preminuo je u 41. godini života. Pronađen je mrtav u svome domu u Johannesburgu u ponedjeljak. 

"Duboko smo ožalošćeni viješću o smrti našeg bivšeg napadača Tendaija Ndoroa. Klub izražava iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i voljenima u ovom teškom trenutku", objavio je južnoafrički klub Orlando Pirates. Ndoro je 60 utakmica odigrao za taj klub, a igrao je još za  Al-Faisaly, Ajax Cape Town, Highlands Park i Black Aces.

 

 

Za reprezentaciju Zimbabvea odigrao je devet utakmica. Počivao u miru. 

Zimbabve
