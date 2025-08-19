Bivši afrički reprezentativac pronađen mrtav u stanu, bilo mu je samo 40

Bivši reprezentativac Zimbabvea Tendai Ndoro preminuo je u 41. godini života. Pronađen je mrtav u svome domu u Johannesburgu u ponedjeljak.

"Duboko smo ožalošćeni viješću o smrti našeg bivšeg napadača Tendaija Ndoroa. Klub izražava iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i voljenima u ovom teškom trenutku", objavio je južnoafrički klub Orlando Pirates. Ndoro je 60 utakmica odigrao za taj klub, a igrao je još za Al-Faisaly, Ajax Cape Town, Highlands Park i Black Aces.

Orlando Pirates Football Club is deeply saddened to learn of the passing of our former striker, Tendai Ndoro (2015–2017).



The club extend heartfelt condolences to his family, friends, and loved ones during this difficult time.



⚫⚪🔴⭐#OrlandoPirates#OnceAlways pic.twitter.com/hJQzjWgxe5 — Orlando Pirates (@orlandopirates) August 18, 2025

Za reprezentaciju Zimbabvea odigrao je devet utakmica. Počivao u miru.

