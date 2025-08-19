Bivši afrički reprezentativac pronađen mrtav u stanu, bilo mu je samo 40
'Duboko smo ožalošćeni viješću o smrti našeg bivšeg napadača'
Bivši reprezentativac Zimbabvea Tendai Ndoro preminuo je u 41. godini života. Pronađen je mrtav u svome domu u Johannesburgu u ponedjeljak.
"Duboko smo ožalošćeni viješću o smrti našeg bivšeg napadača Tendaija Ndoroa. Klub izražava iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i voljenima u ovom teškom trenutku", objavio je južnoafrički klub Orlando Pirates. Ndoro je 60 utakmica odigrao za taj klub, a igrao je još za Al-Faisaly, Ajax Cape Town, Highlands Park i Black Aces.
Orlando Pirates Football Club is deeply saddened to learn of the passing of our former striker, Tendai Ndoro (2015–2017).— Orlando Pirates (@orlandopirates) August 18, 2025
The club extend heartfelt condolences to his family, friends, and loved ones during this difficult time.
⚫⚪🔴⭐#OrlandoPirates#OnceAlways pic.twitter.com/hJQzjWgxe5
Za reprezentaciju Zimbabvea odigrao je devet utakmica. Počivao u miru.
POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo je spreman za novi statut: Evo što ih čeka na sutrašnjem glasanju