Poznato tko će suditi veliku utakmicu Hajduka u Tirani: Mlada ekipa kroji europsku sudbinu Bijelih

Foto: Sime Zelic/pixsell

U dosadašnjoj europskoj karijeri odsudio je sedam utakmica kvalifikacija Konferencijske lige te dva dvoboja u kvalifikacijama Europske lige

11.8.2025.
17:33
SPORTSKI.NET
Sime Zelic/pixsell
Denys Shurman iz Ukrajine delegiran je za glavnog suca uzvratne utakmice trećeg pretkola Konferencijske lige između Dinamo Cityja i Hajduka koja se u četvrtak (20.45 sati) igra u Tirani. 

Shurman ima 38 godina, a u ukrajinskoj ligi sudi već osam godina. U dosadašnjoj europskoj karijeri odsudio je sedam utakmica kvalifikacija Konferencijske lige te dva dvoboja u kvalifikacijama Europske lige.

U Tirani će mu pomagati sunarodnjaci. Pomoćnici su Viktor Nyzhnyk i Svitlana Grushko, dok je četvrti sudac Dmytro Kubriakk

VAR sudac je Viktor Kopiievsky, dok je njegov asistent Andryii Kovalenko

HajdukKonferencijska Liga
