Poznato tko će suditi veliku utakmicu Hajduka u Tirani: Mlada ekipa kroji europsku sudbinu Bijelih

Denys Shurman iz Ukrajine delegiran je za glavnog suca uzvratne utakmice trećeg pretkola Konferencijske lige između Dinamo Cityja i Hajduka koja se u četvrtak (20.45 sati) igra u Tirani.

Shurman ima 38 godina, a u ukrajinskoj ligi sudi već osam godina. U dosadašnjoj europskoj karijeri odsudio je sedam utakmica kvalifikacija Konferencijske lige te dva dvoboja u kvalifikacijama Europske lige.

U Tirani će mu pomagati sunarodnjaci. Pomoćnici su Viktor Nyzhnyk i Svitlana Grushko, dok je četvrti sudac Dmytro Kubriakk.

VAR sudac je Viktor Kopiievsky, dok je njegov asistent Andryii Kovalenko.

