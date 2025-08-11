Poznato tko će suditi veliku utakmicu Hajduka u Tirani: Mlada ekipa kroji europsku sudbinu Bijelih
U dosadašnjoj europskoj karijeri odsudio je sedam utakmica kvalifikacija Konferencijske lige te dva dvoboja u kvalifikacijama Europske lige
Denys Shurman iz Ukrajine delegiran je za glavnog suca uzvratne utakmice trećeg pretkola Konferencijske lige između Dinamo Cityja i Hajduka koja se u četvrtak (20.45 sati) igra u Tirani.
Shurman ima 38 godina, a u ukrajinskoj ligi sudi već osam godina. U dosadašnjoj europskoj karijeri odsudio je sedam utakmica kvalifikacija Konferencijske lige te dva dvoboja u kvalifikacijama Europske lige.
U Tirani će mu pomagati sunarodnjaci. Pomoćnici su Viktor Nyzhnyk i Svitlana Grushko, dok je četvrti sudac Dmytro Kubriakk.
VAR sudac je Viktor Kopiievsky, dok je njegov asistent Andryii Kovalenko.
