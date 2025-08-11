RIVALSTVO BEZ PREMCA /

Hrabri uljez napravio paniku u fan-shopu Hajduka: Pogledajte gdje je stavio Dinamov grb

Hrabri uljez napravio paniku u fan-shopu Hajduka: Pogledajte gdje je stavio Dinamov grb
Foto: Milan Sabic/pixsell

Hajduk fan-shopove ima i u Splitu te u Makarskoj, no tamo nisu zabilježeni ovakvi incidenti

11.8.2025.
15:52
SPORTSKI.NET
Milan Sabic/pixsell
Hajduk je u novu sezonu krenuo s dvije pobjede iz dvije utakmice te s Dinamom koji ima isti učinak, ali bolju gol razliku, drži vrh HNL-a. 

Rivalsto splitskog i zagrebačkog kluba koji put prijeđe granicu 'normale', no ponekad smo svjedoci i zdravih 'podbadanja', kakvo se dogodilo i u Zadru. Naime, na fan-shopu Bijelih netko je na grb Hajduka nalijepio grb Dinama i tako zadao muke vlasnicima dućana koji su to brže bolje morali skidati. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE

Hajduk fan-shopove ima i u Splitu te u Makarskoj, no tamo nisu zabilježeni ovakvi incidenti. Zadar je inače poznat po velikom broju navijača Hajduka, ali 'hrabri uljez' je pronašao način kako 'zapapriti' lokalnim zaljubljenicima u Majstora s mora. 

POGLEDAJTE VIDEO: Donna Diana Prćić donosi najnovije informacije iz svijeta tenisa

HajdukFan Shop
