NK Koeficijent doživio novi udarac, samo su četiri lige slabije ove sezone od HNL-a

NK Koeficijent proživljava svoje najgore ljeto. Hrvatski su klubovi u UEFA-inim natjecanjima ove sezone igrali sedam utakmica i pobijedili samo jednu. Ta je djelo Varaždina protiv Santa Clare.

Po tome je Hrvatska liga peta najslabija ove sezone. Samo su četiri saveza uspjela dobiti manje bodova za europski koeficijent do sada ove sezone. To su Švicarska, ali od pet njihovih klubova, dva još nisu igrala, Luksemburg, San Marino i Vels. Rijeka je najviše razočarala s dva remija i ispadanjem od Ludogoreca i porazom od Shelbournea.

Only 5 countries have gained fewer UEFA coefficient points this season than Croatia (0.750).



Switzerland - 0.500

Luxembourg - 0.500

San Marino - 0.500

Wales - 0.333

Russia - 0.000 (Banned)



Tells you everything 🙃 pic.twitter.com/rQQDfu7qRb — Croatian Football (@CroatiaFooty) August 6, 2025

Hajduk ima priliku protiv Dinama iz Tirane malo poboljšati naš koeficijent, a moglo bi opet sve pasti na leđa Dinama iz Zagreba koji svoj europski put kreće u rujnu u ligaškoj fazi Europske lige.

