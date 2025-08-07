U DRUŠTVU VELIKIH /

NK Koeficijent doživio novi udarac, samo su četiri lige slabije ove sezone od HNL-a

Foto: Profimedia

Hrvatski su klubovi u UEFA-inim natjecanjima ove sezone igrali sedam utakmica i pobijedili samo jednu

7.8.2025.
11:24
Sportski.net
Profimedia
NK Koeficijent proživljava svoje najgore ljeto. Hrvatski su klubovi u UEFA-inim natjecanjima ove sezone igrali sedam utakmica i pobijedili samo jednu. Ta je djelo Varaždina protiv Santa Clare.

Po tome je Hrvatska liga peta najslabija ove sezone. Samo su četiri saveza uspjela dobiti manje bodova za europski koeficijent do sada ove sezone. To su Švicarska, ali od pet njihovih klubova, dva još nisu igrala, Luksemburg, San Marino i Vels. Rijeka je najviše razočarala s dva remija i ispadanjem od Ludogoreca i porazom od Shelbournea.

 

 

Hajduk ima priliku protiv Dinama iz Tirane malo poboljšati naš koeficijent, a moglo bi opet sve pasti na leđa Dinama iz Zagreba koji svoj europski put kreće u rujnu u ligaškoj fazi Europske lige.

POGLEDAJTE VIDEO: Livaja i Rebić prvi puta zajedno? Evo kako Dinamo najavljuju Garcia i Hrgović

Hnk RijekaHajdukNk VaraždinHnlUefaUefa Koeficijent
NK Koeficijent doživio novi udarac, samo su četiri lige slabije ove sezone od HNL-a