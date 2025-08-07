SRAMOTA NA RUJEVICI /

Ovako su mediji iz regije reagirali na Rijekin debakl: 'Epska bruka hrvatskog prvaka'

Ovako su mediji iz regije reagirali na Rijekin debakl: 'Epska bruka hrvatskog prvaka'
Foto: Nel Pavletic/pixsell

'Irski predstavnik šokirao prvaka Hrvatske'

7.8.2025.
10:44
Sportski.net
Nel Pavletic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Još se skupljaju dojmovi nakon jučerašnjeg debakla Rijeke u kvalifikacijama za Europsku ligu. Hrvatski prvak poražen je od irskoga na svome terenu, a logično je da je taj bombastični rezultat odjeknuo i u regiji. 

"Rijeka priredila košmar navijačima i u Europskoj ligi, doživjeli su pravu sramotu na Rujevici", stoji u naslovu bosanskohercegovačkog Klixa

"Irski predstavnik šokirao prvaka Hrvatske u kvalifikacijama za Europsku ligu", piše scsport.ba 

"EPSKA BRUKA HRVATSKOG PRVAKA: Rijeku na Rujevici šokirali Irci", glasi naslov na portalu sport.org.rs 

"VELIKA BRUKA ŠAMPIONA HRVATSKE! Poraz na domaćem terenu od totalnog autsajdera! Jedan igrač im vrijedi više od kompletnog tima protivnika, ali nije sve u novcu!", u svom stilu piše srpski Kurir.

Rijeka će pokušati u utorak u Dublinu osvjetlati obraz hrvatskog nogometa nakon što ga je ukaljala na svome terenu, ali neće biti nimalo lako. Irci će biti odlučni prirediti iznenađenje do kraja.

POGLEDAJTE VIDEO: Livaja i Rebić prvi puta zajedno? Evo kako Dinamo najavljuju Garcia i Hrgović

Hnk RijekaShelbourneEuropska Liga
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SRAMOTA NA RUJEVICI /
Ovako su mediji iz regije reagirali na Rijekin debakl: 'Epska bruka hrvatskog prvaka'