Ovako su mediji iz regije reagirali na Rijekin debakl: 'Epska bruka hrvatskog prvaka'

Još se skupljaju dojmovi nakon jučerašnjeg debakla Rijeke u kvalifikacijama za Europsku ligu. Hrvatski prvak poražen je od irskoga na svome terenu, a logično je da je taj bombastični rezultat odjeknuo i u regiji.

"Rijeka priredila košmar navijačima i u Europskoj ligi, doživjeli su pravu sramotu na Rujevici", stoji u naslovu bosanskohercegovačkog Klixa.

"Irski predstavnik šokirao prvaka Hrvatske u kvalifikacijama za Europsku ligu", piše scsport.ba

"EPSKA BRUKA HRVATSKOG PRVAKA: Rijeku na Rujevici šokirali Irci", glasi naslov na portalu sport.org.rs

"VELIKA BRUKA ŠAMPIONA HRVATSKE! Poraz na domaćem terenu od totalnog autsajdera! Jedan igrač im vrijedi više od kompletnog tima protivnika, ali nije sve u novcu!", u svom stilu piše srpski Kurir.

Rijeka će pokušati u utorak u Dublinu osvjetlati obraz hrvatskog nogometa nakon što ga je ukaljala na svome terenu, ali neće biti nimalo lako. Irci će biti odlučni prirediti iznenađenje do kraja.

