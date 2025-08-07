Shelbourne je do jučer tek tri puta slavio na gostovanju u Europi, a sada ih korak dijeli do povijesti

Irski Shelbourne kreirao je pravu senzaciju i pobijedio Rijeku na Rujevici 2:1. Nitko nije očekivao takav rezultat. Hrvatska javnost nikako, a irska, zapravo, još manje.

Shelbourne je do sada u svojoj povijesti, a prvi put su u Europi nastupili 1962., dakle prije 63 godine, upisao tek tri gostujuće europske pobjede prije slavlja na Rujevici. 2001. slavili su protiv makedonske Sloge Jugomagnat 1:0 u kvalifikacijama za Ligu prvaka. 2005. su pobijedili sjeverne susjede Glentoran, a godinu kasnije su s 1:0 porazili litavsku Vetru u Intertoto kupu.

Uz Hajduk su izbacivali tek minijaturne klubove

Tu negdje, 2004. potkralo se i izbacivanje Hajduka. Irci su na Poljudu izgubili 3:2, ali su na svom terenu pobijedili 2:0 i upisali najveću pobjedu u povijesti kluba. Prije toga su u Europi prošli tek tri kluba u dvije utakmice. Karpat iz Lavova, Slogu Jugomagnat i islandski KR.

Nakon Hajduka uspjeli su godinu kasnije proći Glentoran pa sljedeće sezone Vetru. Uslijedio je pad u niže irske lige zbog bankrota, a na europsku su se scenu vratili prošle godine kada su izbacili gibraltarski St. Joseph's pa ispali od Züricha. Protiv Rijeke će tražiti deveti prolaz u povijesti i prvu europsku jesen u povijesti kluba.

Do toga ih dijeli samo 90 minuta, a ako i ne uspiju i Rijeka preokrene, imat će priliku u playoffu Konferencijske lige protiv boljeg iz dvomeča Linfield - Vikingur. Podsjetimo, Linfield su već izbacili ranije ovoga ljeta u prvom pretkolu Lige prvaka.

