Počelo je u Španjolskoj i Francuskoj: Rayo prohujao kroz Gironu, Marseille s igračem više šokantno izgubio

Na otvaranju nove španjolske nogometne sezone Rayo Vallecano je na gostovanju pobijedio Gironu sa 3-1.

Gosti su pobjedu osigurali već u prvom poluvremenu postigavši sva tri gola.

Jorge de Frutos je u 18. minuti doveo goste u vodstvo, a samo dvije minute kasnije Alvaro Garcija je zabio za 2-0.

U 43. minuti gosti su dobili kazneni udarac nakon što je vratar Paulo Gazzaniga skrivio prekršaj i pritom zaradio isključenje.

Umjesto njega na gol je stao Vladislav Krapivtsov, no Isaac Palazon je bio siguran s bijele točke.

U drugom dijelu Girona je tek smanjila golom Casalsa Roce.

Iznenađenje u Francuskoj

Na otvaranju nove sezone francuskog nogometnog prvenstva Rennes je pobijedio Marseille sa 1-0 golom u sudačkoj nadoknadi.

Premda je od 31. minute igrao bez isključenog Abdelhamida Ait Boudlala, koji je "pocrvenio" nakon neopreznog starta, Rennes je ipak osvojio tri boda.

Pogodak odluke zabio je Ludovic Blas u prvoj minuti sudačke nadoknade.

OM je tijekom susreta imao 72 posto posjeda lopte, uputio je 24 udarca, imao čak 12 kornera, ali nije uspio svladati Bricea Sambu.

