NEODGOVORNA VOŽNJA /

'Mrtva' pijana u Dubrovniku vozila četvero djece, pa se zabila u auto: Čeka je paprena kazna

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell/ilustracija

Policija će obavijestiti i Hrvatski zavod za socijalni rad - Područni ured Dubrovnik kako bi poduzeli mjere iz svoje nadležnosti

6.12.2025.
14:26
danas.hr
Hrvoje Jelavic/pixsell/ilustracija
Policija u petak navečer zaustavila pijanu vozačicu (31) koja je pod utjecajem alkohola izazvala prometnu nesreću u mjestu Sustjepan u Dubrovniku. U automobilu je u tom trenutku prevozila čak četvero maloljetne djece, a alkotestiranjem joj je izmjerena koncentracija alkohola od čak 2,80 g/kg, objavila je Dubrovačko-neretvanska policija.

Vozačica se kretala automobilom splitskih registarskih oznaka Sustjepanskom obalom kada je ulaskom u desni pregledni zavoj udarila zadnji dio osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka koje je bilo zaustavljeno u koloni.

Prijeti joj visoka kazna

Iako, srećom, u sudaru nitko nije ozlijeđen te je nastala samo materijalna šteta, žena je prevezena u dubrovačku bolnicu gdje je zadržana na daljnjem liječenju. Brigu o djeci preuzeli su članovi obitelji.

Protiv 31-godišnjakinje slijedi podnošenje prekršajnog naloga. Propisana kazna je 1710 eura, uz tromjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije. Također o cijelom slučaju policija će obavijestiti i Hrvatski zavod za socijalni rad - Područni ured Dubrovnik kako bi poduzeli mjere iz svoje nadležnosti.

DubrovnikPijani VozačPrometna Nesreća
