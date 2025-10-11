Kako uopće dođeš do auta? Ovo nije normalno, pogledajte koliko je vozač (36) napuhao usred bijela dana

Policijska uprava požeško-slavonska objavila je vijest o rekorderu na cestama - kada je u pitanju alkohol.

Naime, jučer oko 13.15 sati u mjestu Alilovci, nedaleko od Požege, 36-godišnjak je bez da je bio vezan, sletio automobilom na putnu bankinu te udario u prometni znak.

Nakon prometne nesreće muškarac je pobjegao, a da nije ostavio svoje podatke niti podatke o vozilu kojim je upravljao, no ubrzo su ga policajci pronašli.

Ispitivanjem alkoholiziranosti kod njega je utvrđena i prisutnost alkohola u organizmu u koncentraciji od 4,58 promila te je prevezen na Opću županijsku bolnicu Požega zbog pregleda gdje je zadržan zbog visokog stupnja alkoholiziranosti.

Protiv vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Predviđena novčana kazna za navedene prekršaje iznosi 2.030,00 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci i devet negativnih prekršajnih bodova.

