'Pljačka' u Parizu bila je prava kamilica! Ovo su najveće 'nepravde' u Ligi prvaka: 'J**ena sramota!'

Thibaut Courtois pružio je izvedbu za pamćennje i poput Alissona u srijedu zaključao vrata Reala. Luka Modrić tako je došao do svoje pete Lige prvaka. No tu nije stao..

Benfica je ponovila svoje 'krumpiranje' i protiv Ajaxa u sezoni 2021./22. U osmini fnala prva j eutakmica završila 2-2, no u drugoj je Ajax dominirao. Benfica je izgeldala kao da se bori za goli život, a Anthony je imao najbolju priliku, noprečkaje spriječila gol.

A onda je Ondrej Čelůstka šokirao San Siro i zabio u posljednjih 15-ak minuta igre iz kornera. Turci su se obranili i ni iz čega stigli do pobjede. "Nije dovoljno samo imati sjajne igrače poput (Estebana) Cambiassa, Pazzinija i Sneijdera, na terenu se može dogoditi bilo što", rekao je trener Trabzonspora Senol Gunes nakon utakmice

Inter, osvajač Lige prvaka u sezoni 2009./10., doživio je veliki protiv turskog Trabzonspora u prvoj utakmici skupine. Bila je to utakmica u kojij je talijanska momčad dominirala, s Giampaolom Pazzinijem, Maurom Zarateom i Wesleyjem Sneijderom koji su promašili nekoliko zicera. Trabzonsporov šesnaesterac bio je pod konstantnom paljbom, ali nikao da lopta uđe u gol.

No Barcelona je tri godine kasniej okusila kako je to kad lošija momčad prođe dalje. Generacija Chelseaja iz sezone 2011./12. smatra možda najgorom pobjedničkom momčadi u povijesti Lige prvaka. Nitko im nije davao šanse protiv Barcelone predvođene Messijem. Razlika se vidjela u prvoj utakmici na Stamford Bridgeu, gdje je Barca imala 72 posto posjeda lopte i zabilježila 24 udarca naspram 4 Chelseajeva. Ipak Chelsea je slavio 1-0 pogotkom Drogbe.

Barca je konačno uputila svoj prvi udarac u okvir gola u 93. minuti i bila je to prava golčina. Rašlje je rasparao Andreas Iniesta vanjskim dijelom kopačke pored bespomoćnog vratara Chelseaja Hilarija, izazvavši delirij za momčad Pepa Guardiole, koja je prošla u finale zahvaljujući golovima u gostima.

Barcelona je zasluženo bila europski prvak u sezoni 2008./09., ali na utakmici se činilo kao da danski sudac Tom Henning Ovrebo pomaže Kataloncima u polufinalu. Chelseaju je uskratio čak četiri jedanaesterca u uzvratu na Stamford Bridgeu, nakon što je momčad povela ranim golom Michaela Essiena, a i dan danas se to suđenej smatra najsramotnijim u nogometu.

Aktualni prvak Milan u sezoni 2023/04 nije bajno krenuo u grupnoj fazi. Trebao se čupati protiv Ajaxa u zadnjoj utakmici kako bi prošao skupinu. Ajax je bio pogođen mnogim ozljedama, no to se nije vidjel na terenu. Nizozemci su dominirali igrom, a Milan samo čekao svoju priliku.

Liga prvaka trenutno je najelitnije nogometno natjecanje. Sudari najboljih europskih momčadi pružaju prave spektakle za sve ljubitelje nogometa koji uživaju u napadačkome nogometu i kiši golova.

Ipak 'Lopta je okrugla' jedna je stara Aristotelova, a da u nogometu ne pobjeđuju najbolji svjedočili smo više puta. U srijedu je to i pokazao Liverpool koji je bio na konopcima u Parizu, ali je na kraju iščupao ni iz čega pobjedu kod PSG-a. The Goal se stoga sjetio 10 trenutaka u Ligi prvaka kad se dogodila 'nogometna nepravda' u kojoj je pobijedio onaj tim koji pokazanim na terenu to nije zaslužio. Spomenuti portal ovo smatra zato najvećim 'pljačkama' lijepog nogometa. Negdje su presudili suci, negdje vlastiti golmani, a negdje jednostavno lopta nije htjela u gol. Pogledajte o čemu se radi.

