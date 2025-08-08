Pero Bombardero pokazao se kao odlično pojačanje na startu sezone, ali sad će izbivati s terena

Petar Bočkaj stigao je u Varaždin iz Dinama i u prve tri utakmice pokazao da će biti odlično pojačanje i da je i dalje vrhunski igrač za HNL pojmove.

Nažalost, nakon odličnog početka u Baroknom gradu, Bočkaj je doživio novu ozljedu i neko vrijeme ga neće biti u sastavu Nikole Šafarića. „Veseli me što je momčad protiv Gorice stvorila dosta šansi te se nadam da ćemo biti još precizniji u fazi napada. Drago mi je da su se vratili Maglica i Mamić, ali Bočkaj ima ozljedu lista i neće ga biti jedno vrijeme. Tijekom ovog prijelaznog roka smo popunili sve pozicije te smo trenutačno zadovoljni kadrom”, rekao je u najavi utakmice protiv Slaven Belupa trener Varaždina.

Pokazao se odličnim na lijevom krilu u napadu

Velika je to šteta jer Bočkaj je nakon dugo vremena zaredao nekoliko utakmica i pokazao da ima najrazorniji udarac u našoj ligi. Što Šafarićevo "jedno vrijeme" znači, tek ćemo vidjeti. Bočkaj je može igrati i na lijevom beku i krilu, a mnogi ga kao veće pojačanje vide na krilu zbog defenzivnih manjkavosti.

Varaždin je nakon tijesnog ispadanja od portugalske Santa Clare odigrao 1:1 s Goricom u prvom kolu, a u nedjelju će od 18:45 gostovati regionalnom rivalu Slaven Belupu.

POGLEDAJTE VIDEO: Mnogi su se dobro nasmijali kada su pročitali vijest o bombastičnom transferu Ivana Perišića