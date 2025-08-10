STIŽE LOVA NA RUJEVICU /

Otkriveno u koji klub odlazi ključni igrač Rijeke: Sve je dogovoreno, ovo su detalji

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Rijeka sklopila veliki posao

10.8.2025.
8:19
Hrvatski krilni napadač Niko Janković, jedan od najboljih igrača Rijeke, odlazi u turski Fenerbahče.

Janković se nakon posljednje utakmice u HNL-u, u subotu protiv Osijeka, oprostio od navijača i tako praktički potvrdio da odlazi.

Da će završiti u Fenerbahčeu, gdje će ga trenirati Jose Mourinho, potvrdio je turski nogometni insajder Yagiz Sabuncuoglu koji je otkrio detalje posla.

"Fenerbahče i Rijeka postigli su dogovor o transferu vrijednom 5,6 milijuna eura! Fenerbahçe je, nakon što je postigao dogovor s igračevim klubom, uputio službenu ponudu Jankoviću. Čeka se Jankovićeva odluka prije nego što se transfer finalizira!", napisao je turski insajder na mreži X.

Janković je u Rijeku stigao 2023. iz zagrebačkog Dinama.

