Otkriveno u koji klub odlazi ključni igrač Rijeke: Sve je dogovoreno, ovo su detalji

Hrvatski krilni napadač Niko Janković, jedan od najboljih igrača Rijeke, odlazi u turski Fenerbahče.

Janković se nakon posljednje utakmice u HNL-u, u subotu protiv Osijeka, oprostio od navijača i tako praktički potvrdio da odlazi.

Da će završiti u Fenerbahčeu, gdje će ga trenirati Jose Mourinho, potvrdio je turski nogometni insajder Yagiz Sabuncuoglu koji je otkrio detalje posla.

"Fenerbahče i Rijeka postigli su dogovor o transferu vrijednom 5,6 milijuna eura! Fenerbahçe je, nakon što je postigao dogovor s igračevim klubom, uputio službenu ponudu Jankoviću. Čeka se Jankovićeva odluka prije nego što se transfer finalizira!", napisao je turski insajder na mreži X.

🚨 Fenerbahçe ve HNK Rijeka, Niko Jankovic transferi için 5.6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı! Oyuncunun kulübüyle anlaşan Fenerbahçe, Jankovic'e resmi teklif yaptı. Transferin tamamlanması için Jankovic'in kararı bekleniyor! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 9, 2025

Janković je u Rijeku stigao 2023. iz zagrebačkog Dinama.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk gubio, ali igrao odlično i došao do preokreta, ovako je to izgledalo