Perezu se svidjelo što vidi i Gonzalo Garcia potpisao je ugovor s Real Madridom

Real Madrid i Gonzalo García dogovorili su produljenje ugovora do lipnja 2030., objavio je madridski klub u subotu na svojim službenim stranicama.

Gonzalo García pridružio se Real Madridu 2014. godine u dobi od samo 10 godina i dio je njegove akademije već deset sezona, a posljednje dvije proveo je u Castilli. Debitirao je u prvoj momčadi u studenom 2023., pridonijevši osvajanju naslova prvaka te sezone. Na posljednjem Svjetskom klupskom prvenstvu bio je najbolji strijelac turnira i uvršten je u FIFA-inu momčad turnira.

Foto: Profimedia

Prethodni ugovor igrača rođenog u glavnom gradu Španjolske trajao je do lipnja 2027.

Prošle sezone Gonzalo je zabio 25 golova za Castillu, rezervne momčadi Real Madrida.

"Gonzalo će sada biti dio prve momčadi Real Madrida", priopćio je Kraljevski klub.

POGLEDAJTE VIDEO: Igrači Dinama i Vukovara izlaze na teren, a BBB razvijaju posebnu koreografiju