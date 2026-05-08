CURE INFORMACIJE /

Tchouaméniju i Valverdeu prijete oštre kazne, ali to je tek vrh ledenog brijega

Tchouaméniju i Valverdeu prijete oštre kazne, ali to je tek vrh ledenog brijega
Foto: PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia

Ovaj sukob nije izoliran slučaj, već kulminacija višemjesečnih problema u momčadi

8.5.2026.
12:42
Sportski.net
Kaos u Realovoj svlačionici kulminirao je fizičkim obračunom kapetana Federica Valverdea i Aureliena Tchouaménija. Valverde je završio u bolnici s kontuzijom glave, a pokušao je priopćenjima smiriti tenzije.

 Istaknuo je kako se radilo o nesporazumu i verbalnoj raspravi između suigrača, naglasivši da nije bilo namjernog fizičkog obračuna. Dodao je kako su intenzitet sezone, umor i rezultatski pritisak pridonijeli napetostima unutar momčadi, ali je odbacio tvrdnje o fizičkom sukobu.

Ipak, Real je pokrenuo disciplinski postupak što dokazuje da je tu ipak bilo svega. Prema španjolskim medijima, igračima prijeti suspenzija od tri do deset utakmica, ali i financijski udarac bez presedana. Navodno se razmatra novčana kazna u visini do pet posto njihove bruto plaće, što bi za svakog od njih moglo iznositi i do 500.000 eura.

Ovaj sukob nije izoliran slučaj, već kulminacija višemjesečnih problema u momčadi. Izvori iz kluba opisuju svlačionicu kao "slomljenu i podijeljenu", a atmosfera je postala "bačva baruta". Podjele su navodno započele još tijekom mandata bivšeg trenera Xabija Alonsa, a nastavile su se i pod vodstvom Álvara Arbeloe.

Posljednjih mjeseci zabilježeno je nekoliko incidenata, uključujući žestoku svađu Antonija Rüdigera s drugim suigračem te ispad Kyliana Mbappéa prema članu stručnog stožera. "Ovo je izuzetno ozbiljno, ali dogodile su se i druge stvari za koje se ne zna", rekao je jedan izvor iz kluba, dodajući kako se u svlačionici osjeća tuga i želja da "sve završi što je prije moguće".

Real MadridAurelien TchouameniFederico ValverdeArvalo Arbeloa
