Nepravda za Salaha? Liverpool odmah odgovorio nakon izbora za Zlatnu loptu

Ceremonija dodjele prestižne nagrade za 2025. godinu održana je sinoć u Parizu, gdje su se okupila najveća nogometna i trenerska imena svijeta. U ženskoj konkurenciji još jednom je slavila Aitana Bonmatí, koja je treći put zaredom ponijela titulu najbolje igračice.

Kod muškaraca, glavna nagrada pripala je Ousmanea Dembéléu, dok je Salah, iako iza sebe ima fantastičnu sezonu s “Redesima”, u kojoj je sudjelovao u čak 57 pogodaka, završio odmah ispod postolja. Egipćanin se nije pojavio na svečanoj dodjeli, a boje kluba u Parizu predstavljali su Virgil van Dijk, Alisson Becker i trener Arne Slot.

Sve o dodjeli Zlatne lopte čitajte na portalu Net.hr!

Nakon objave poretka, Liverpool je putem svojih službenih profila poslao jasnu poruku podrške svom najboljem strijelcu:

“Sezona Mohameda Salaha vrijedna je divljenja”, poručili su uz galeriju njegovih fotografija.

Mnogi su mišljenja da je Salahova pozicija, ali i ona Barceloninog Raphine, čudna i podcjenjivačka s obzirom na to što su ta dva igrača postigla i kako su igrala u prošloj sezoni.

POGLEDAJTE VIDEO: Stjepan Tomas za RTL Danas: 'Dinamo ima veliku priliku protiv Fenerbahčea'