I omiljeni animirani likovi navijaju za Dinamo: Na Ferenščici osvanuo novi mural posvećen Plavima
Imena poput Papa Štrumpf, Lumen, Hrga ili Štrumpfeta poznata su gotovo svima jer uz ove su likove odrastale generacije
Animirana serija Štrumpfovi premijerno je prikazana još davne 1981., a originalna serija emitirala se punih osam godina, sve do 1989. Sami likovi potječu iz belgijskog stripa Flauta sa šest rupa koji je izašao još davne 1958. Radi se o malim plavim bićima koja žive u selu sačinjenom od kuća napravljenih od gljiva.
Imena poput Papa Štrumpf, Lumen, Hrga ili Štrumpfeta poznata su gotovo svima jer uz ove su likove odrastale generacije, a franšiza se kasnije širila i na veliko filmsko platno te je izdano nekoliko animiranih i igranih filomva. Naravno, ono po čemu su najprepoznatljiviji je plava boja kože, boja koju dijele s dresovima zagrebačkog Dinama.
Netko je, izgleda, odlučio Štrumpfove učiniti još plavijima pa je tako na zagrebačkoj Ferenščici osvanuo mural jednog štrumpfa u plavom Dinamovom dresu. Ovaj crtež na zidu zgrade svakako će oduševiti brojne prolaznike.
