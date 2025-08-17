I omiljeni animirani likovi navijaju za Dinamo: Na Ferenščici osvanuo novi mural posvećen Plavima

Animirana serija Štrumpfovi premijerno je prikazana još davne 1981., a originalna serija emitirala se punih osam godina, sve do 1989. Sami likovi potječu iz belgijskog stripa Flauta sa šest rupa koji je izašao još davne 1958. Radi se o malim plavim bićima koja žive u selu sačinjenom od kuća napravljenih od gljiva.

Imena poput Papa Štrumpf, Lumen, Hrga ili Štrumpfeta poznata su gotovo svima jer uz ove su likove odrastale generacije, a franšiza se kasnije širila i na veliko filmsko platno te je izdano nekoliko animiranih i igranih filomva. Naravno, ono po čemu su najprepoznatljiviji je plava boja kože, boja koju dijele s dresovima zagrebačkog Dinama.

Netko je, izgleda, odlučio Štrumpfove učiniti još plavijima pa je tako na zagrebačkoj Ferenščici osvanuo mural jednog štrumpfa u plavom Dinamovom dresu. Ovaj crtež na zidu zgrade svakako će oduševiti brojne prolaznike.

Foto: Slavko Midzor/pixsell

Foto: Slavko Midzor/pixsell

