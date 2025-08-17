Bizaran slučaj u Španjolskoj: Prvoligaš bi utakmicu mogao početi s 13 igrača

Nogometaši Getafea danas od 17 sati gostuju kod Celte iz Viga u sklopu prvog kola nove sezone španjolske LaLige, a ta bi utakmica mogla ostati zapamćena po vrlo bizarnom slučaju. U španjolskim medijima pojavila se informacija kako bi Getafe za ovu utakmicu mogao na raspolaganju imati samo 13 igrača, piše Marca.

Naime, Getafe je zbog financijskih problema za ovu sezonu uspio registrirati samo 15 igrača, a njih dvojica su upitni za nastup u prvom kolu zbog ozljeda. Tako bi trener Jose Bordalas morao na travnjak pustiti početnu jedanaeustoricu, dok bi na klupi za pričuve sjedila samo dva igrača.

ESPN piše kako prema pravilima LaLige, momčad može započeti utakmicu sa sedam ili više registriranih igrača tako da je ovaj scenarij itekako moguć.

