Kovačević nakon utakmice: 'Nisam blesav, sve ćemo koristiti, a posebno zahvaljujem Boysima'

Dinamo je slavio 3:0 nad Vukovarom u drugom kolu SHNL-a. Nije bila tako lagana utakmica kao što sugerira rezultat, ali na kraju su Plavi došli do sva tri boda.

"Čestitam igračima na zasluženoj pobjedi, Vukovaru na hrabroj igri posebno u prvom poluvremenu. Imali smo problema s njihovim prekidima, tu smo imali sreće da ne odemo u minus, ali sve ostalo je bilo na našoj strani. Imali smo puno kornera, a poslije prvog gola je sve bilo lakše. U nastavku smo tražili što raniji drugi gol, da što ranije uđemo u mirne vode. Moram se zahvaliti navijačima, predivno je bilo. I Bad Blue Boysima na lijepoj koreografiji povodom Dana pobjede", rekao je Marijo Kovačević nakon utakmice.

"Mislim da su navijači osjetili kako dajemo sve od sebe, rekao sam navijačima da izađu i uživaju, navijači su tu zbog nas. Ovakvu podršku ne znam tko ima, sretni smo zbog toga. Goda? Perez Vinlöf ima samo 19 godina, mijenjali smo poziciju za poziciju, Goda je iskusan. Perez Vinlöf je igrao jako dobro", objasnio je Dinamov trener pa se osvrnuo na situaciju s igračima s klupe.

'Koristit ćemo sve igrače'

"Sretan sam, ponavljam se kao papagaj, svih 25 igrača su kvalitetni. Drago mi je što igrači s klupe s takvom željom, žarom i kvalitetom uđu u igru. Znam to cijeniti, lako je moguće da netko od njih i počne sljedeću utakmicu. Vukovar je isto prvoligaš, imaju svoju kvalitetu, kod prekida su bili opasni, osim toga im nismo puno dozvolili. Nama je svaka minuta bitna da se uigramo, radili su nam problema, svjesni smo da moramo biti bolji", rekao je Kovačević pa nastavio.

"Prekratko sam tu da isprobam sve ideje. Kad smo dovodili te igrače po pozicijama, vidjeli smo da imamo nekih problema. Vezni red može dobro funkcionirati, ali imamo i igrače na klupi koji mogu osvježiti prvu momčad. Koristit ćemo sve igrače, nisam ja blesav. Na pripremama je briljirala lijeva strana, a sad nam je desna strana puno ofenzivnija", zaključio je Kovačević.

