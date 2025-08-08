Schildenfeld nakon poraza: 'Ako ponovimo ove igre, nije me strah'

Vukovar je izgubio 3:0 od Dinama na Maksimiru, ali situacija na terenu nije bila takva. Vukovar je bio vrlo opasan, posebice u prvih pola sata i pokazali su da neće napustiti HNL bez borbe.

"Dobra utakmica s naše strane, hrabra. Otvorili smo utakmicu jako dobro. Imali smo čak i par dobrih šansi za povesti. Naravno, Dinamova kvaliteta je tolika da se te šanse moraju iskoristiti. To je i naša škola. Na kraju apsolutno zaslužena pobjeda Dinama. Možda nije baš trebalo biti 3:0, primili smo golove u krivim trenucima. Prvi gol su primili na kraju prvog dijela, dok nas je drugi presjekao. Izgubili smo ritam i to je bilo to", rekao je trener Gordon Schildenfeld na presici nakon utakmice.

"Igrali smo dobro, imali jako dobro otvaranje, nedostajalo nam je koncentracije da zabijemo golove. Imali smo i kasnije šansi, nismo se povlačili, ali znali smo da se s Dinamom može igrati. Idu u presing, ali nije to do kraja i dobro smo stajali u tom dijelu. Izgubili smo ritam kod drugog gola i kod trećeg je sve bilo jasno. Imamo prostora za napredak. Mogli smo igrati i zadržati loptu i rasteretiti se, čak i igrali protiv lopte dobro. Na trenutke smo lagano davali posjed Dinamu, no to je njihova kvaliteta. Moramo se prilagoditi svakome, no ako ovakve igre ponovimo, nije me apsolutno strah", dobro je sažeo bivši Vatreni.

'Rekao sam igračima da uživaju'

"Imamo problem s vratarima, ali je Bulat pokazao da se na njega može računati i to me veseli. Đaković nam je out možda i do Božića, 4-6 mjeseci oporavak. To nam je prilika da se pojačamo. Igrači koji su igrali treću ligu? Dao sam im do znanja da mogu biti ponosni na sebe, da je ovo njihova kruna i kojih će se sjećati. Ovo je nešto u čemu moraju uživati, moramo zadržati ovaj pristup i ovaj karakter", rekao je Schifo pa odgovorio na pitaje o pojačanjima.

"Uvijek su dobrodošla. Ne srljamo, ali trebamo razgovarati ako nam se ukaže nešto" zaključio je strateg Vukovara.

