Veliki zaokret u budućnosti Luke Vuškovića: Večeras debitira za Tottenham?

Luka Vušković od ovog je ljeta registrirani igrač Tottenhama s kojim je potpisao ugovor još prije dvije godine. Spursi su ga kupili od Hajduka još kao 16-godišnjaka za 11 milijuna eura, no nije ga mogao registrirati do ovog ljeta kada je postao punoljetan. Dosad se kalio na posudbama u poljskom Radomiaku i belgijskom Westerlou, a činilo se i kako je dogovorena nova posudba u njemački HSV, no sada se stvari mijenjaju.

Naime, Tottenham večeras igra utakmicu UEFA-inog Superkupa protiv PSG-a, a mladi hrvatski reprezentativac je uključen u sastav Spursa za tu utakmicu. Upao je kao zamjena za talijanskog lijevog beka Destinyja Udogieja koji je ozlijeđen još od početka priprema. Naravno, to ne znači da će Vušković i zaigrati, ali će se po prvi puta pojaviti u zapisniku Tottenhama za službenu utakmicu.

Foto: Borna Jaksic/pixsell

To bi ipak moglo utjecati na njegov odlazak u Njemačku jer HSV je navodno obavijestio londonski klub da mu do petka javi odgovor, u suprotnom se povlače iz pregovora, piše Kicker.

