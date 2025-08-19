Legenda nezaboravne generacije Milana pojasnio zašto će Modrić i s 40 raditi razliku

Otkako je postalo jasno da Luka Modrić stiže u Milan, ne prođe niti dan da hrvatskog kapetana nema u talijanskim medijima.

Luka je glavna tema kada se priča o Milanu pa je tako o njemu pričao i legendarni igrač Milana, član njegove nezaboravne generacije, Roberto Donadoni.

"Luka Modrić ima toliko znanja o igri, iskustva i osobnosti da može napraviti razliku u Serie A čak i s 40 godina. Godine očito mogu utjecati na količinu vremena koju igra, ali ne i na kvalitetu: to smo vidjeli sinoć u Coppa Italiji protiv Barija. A onda ne smijemo zaboraviti kako AC Milan ne igra velika europska natjecanja. Modrić će tako imati tjedan dana za oporavak između utakmica", rekao je Donadoni za Gazzettu dello Sport pa se osvrnuo i na ostala pojačanja Milana:

"Od Jasharija do Estupinana i De Wintera, Milan je odabrao zanimljive igrače, ali oni se moraju dokazati na najvišoj razini. Mislim da svi imaju kvalitetu za iskorak, ali također čekam vidjeti tko će stići u napad prije nego što donesem konačnu procjenu."

Stiže li Hojlund?

Čini se da je Hojlund prva meta.

"On je mladi središnji napadač koji je već okusio Serie A, i to je dobra stvar. Svaki napadač ima važne karakteristike, ali mnogi ne uzimaju u obzir koliko je važan timski rad za napadačevu izvedbu. Hojlund mi se čini klasičnim igračem koji završava poteze svojih suigrača, s dobro definiranim karakteristikama. Nije tip koji sam stvara prilike, možda samostalnim pokretanjem i driblanjem protivnika. Ali ne bih zaboravio ni Gimeneza, koji je započeo s pravim mentalitetom."

Spomenimo i kako Donadoni i Modrić imaju isti rođendan, 9. rujna, no Talijan je 'samo' 22 godine stariji.

