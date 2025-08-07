Kraj neizvijesnosti oko Slovenca kojeg su lovili velikani: Benjamin Šeško ima novi klub

Benjamin Šeško je novi igrač Manchester Uniteda, objavio je njemački novinar i stručnjak za transfere Flkorina Plettrenberg.

Šeško je već ranije pristao na ugovor koji mu je ponudo United, a sada je RB Leipzig s Manchester Unitedom dogovorio odštetu u od 85 milijuna eura.

Šeško će potpisati ugovor do 2030. godine.

Manchester United dugo je vodio veliku borbu s Newcastleom oko transfera Šeška, a Slovenac je na kraju odabrao 'Crvene vragove'.

Navodno je pristao i na manji ugovor od onoga koji mu je nudio Newcastle i njegov agent se odrekao dijala provizije.

Benjamin Šeško, koji je visok 195 cm, kao 16-godišnjak je u ljeto 2019. godine prešao iz Domžala u austrijski Red Bull Salzburg za dva i pol milijuna eura. Nakon četiri sezone u Austriji u srpnju 2023. dolazi u sestrinski klub, njemački Leipzig, s kojim ga ugovor veže do lipnja 2029. godine. Slovenski izbornik Matjaž Kek uveo ga je u reprezentaciju 2021., kada je imao 18 godina, i dosad je u nacionalnom dresu odigrao 41 utakmicu te je ubilježio 16 pogodaka i šest asistencija.

Za RB Leipzig je u protekle dvije sezone zabio 39 golova i tome je dodao osam asistencija. Iako je već sada jedan od najmoćnijih centarfora u Europi, zbog velikog igračkog potencijala ima još prostora za napredak.

