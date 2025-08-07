Najskuplje pojačanje u povijesti Cityja nema mjesta u momčadi, blizu je novog kluba

Najskuplje pojačanje u povijesti Manchester Cityja veznjak Jack Grealish (29), kojeg je trener Pep Guardiola "zaledio" na klupi za pričuve, mogao bi oživiti karijeru u Evertonu, objavili su britanski mediji.

Trener "Karamela" David Moyes jako cijeni Grealisha i želio bi ga imati u svojima redovima. Zbog toga su predstavnici Evertona stupili u kontakt s "Građanima". Everton, koji je ove godine preselio na novi stadion vrijedan 900 milijuna eura, želio bi otkupiti Grealishov ugovor, ako cijena bude prihvatljiva. No, u obzir dolazi i jednogodišnja posudba.

Ima drugu najveću plaću u klubu, a zakucan je za klupu

Grealish je unajmio osobnog trenera i želi se vratiti u englesku reprezentaciju, ali to nije moguće dok je Guardiola na kormilu Cityja. Zbog toga se Grealish nada promijeni sredine.

Jedan najboljih engleskih driblera stigao je u Manchester City prije četiri godine iz Aston Ville u transferu vrijednom 117 milijuna eura. Ugovor sa Cityjem ističe mu u lipnju 2027. godine, a godišnje zarađuje čak 18 milijuna eura. U "Građanima" samo norveški golgeter Erling Haaland ima veću plaću od njega.

Grealish je od standardnog prvotimca Cityja postao igrač s klupe, pa je prošle sezone u Premier ligi bio samo jednom u početnoj postavi. Za englesku reprezentaciju je skupio 39 nastupa, te je upisao četiri gola i osam asistencija.

