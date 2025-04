Kohorta postrojila igrače nakon blamaže: Ono što su im poručili pamtit će zauvijek

Šibenik je na Šubićevcu srušio Osijek uvjerljivim rezultatom 4:1 u posljednjoj utakmici 28. kola SuperSport HNL-a. Ova pobjeda ima veliku težinu za Šibenik, koji je i dalje na dnu ljestvice, no sada zaostaje samo bod za Goricom. Osijek je, pak, na osmom mjestu s šest bodova prednosti u odnosu na Šibenik.

Ovaj poraz izazvao je veliki bijes među navijačima Osijeka, što je postalo očito na službenoj Facebook stranici kluba. Na objavi o rezultatu utakmice navijači su ostavili stotine negativnih komentara, a neki su bili i uvredljivi, iako ih ovdje nećemo citirati.

Oglasila se i stranica Bijelo-plava Birtija, najpoznatija stranica koja okuplja navijače Osijeka. "Službeno najsramotniji poraz i najsramotnija izvedba naše ekipe u posljednjih (minimalno) 10 godina. Dečkima iz Šibenika kapa do poda na borbenosti unatoč svim problemima koje imaju u klubu. Naši nogometaši bi puno toga o zalaganju i želji za pobjedom mogli naučiti od njih...", stoji u objavi pa slijedi:

"Proživjeli smo s našim klubom brojna razočarenja, no ovaj put se razočaranje poklopilo s potpunim bolik****vitisom apsolutno cijele momčadi. Plus 6 smo od posljednjeg mjesta, a slijedi nam gostovanje na Maksimiru. Dosad se većinom posprdno moglo čuti o eventualnom ispadanju u drugu ligu, no i ta solucija je sada, s ovakvim pristupom, sasvim realna. Ako se promjene ne dogode brzo i ako se ovakva stihija nastavi, možda opet budemo proživljavali 'Dragovoljac' u posljednjem kolu. Jedino što je ovaj put klupski proračun višestruko deblji, no rezultata konstantno - nema. A za to netko treba i odgovarati."

