Nazvali smo bivšeg hrvatskog nogometaša i reprezentativca (26 utakmica) Juricu Vranješa kako bi nam prokomentirao jučerašnje nastupe Osijeka i Rijeke u eurokupovima, kao i Dinama u pretkvalifikacijama Lige prvaka ranije ovog tjedna, ali razgovor, koji je trajao više od 20 minuta, otišao je u drugom smjeru, neplaniranom.

No, nekako je sve vezano jedno s drugim, tako to nekako u ovom poslu, kao u nogometu i sportu općenito - ide! No, idemo mi redom. Kako je sve počelo...

Opus Arena je bila sretna za Osijek u prve dvije utakmice. Bijelo plavi su pobijedili Slaven Belupo 6-1 u 1. kolu HNL-a i jučer pred 12.000 gledatelja dobili mađarski Zalaegerszeg s 1-0, napravivši korak bliže plasmanu u 3. pretkolo Konferencijske lige.

'Drago mi je zbog mog Osijeka, zbog svega'

"Drago mi je prije svega da se to dogodilo mojem Osijeku i da se dogodilo u posljednje tri četiri godine što su se napatili i što su potrošili novaca, što na skupe igrače, što na skupi stožer. Mađarima treba skinuti kapu. Ipak će ovo ostati zauvijek nama, neće oni danas-sutra, ako i odu iz kluba, uzeti na leđa stadion i sve ostalo i otići. Treba to poštovati i zahvaliti se. Vidim da su im zahvalni i navijači, tako da nakon turbulentnih vremena u posljedjih tri-četiri godine za klub, gdje se Osijek nalazio na prekretnici, na kojoj se moglo sve strovaliti u provaliju, ovo što se sad događa s Osijekom, stadionom, atmosferom, je jedna lijepa priča", kazao je za Net.hr u uvodu Jurica Vranješ i nastavio:

"Doveli su odličnog trenera Stjepana Tomasa, u kojeg je dosta ljudi sumnjalo kad je dolazio. On je pokazao da je onakav kakav je nekad bio igrač - energičan - davao je 200 % od sebe. Takav je i sad kao trener. Vidi se sa strane da on skače, da bodri momčad i prenio je tu pozitivu na ekipu. Ovo je samo rezultat svega. Lijepo su startali. Zasluženo."

Osijek je svojedobno, prije devet godina, 2014., umalo ispao iz lige, ali se spasio. Hoćemo reći, bio je na rubu ispadanja iz HNL-a i u lošoj situaciji, kao i Rijeka, a danas ima novi stadion, bori se za skupinu u Europi.

"Je, Osijek je bio na rubu ispadanja iz lige. Zanimljivo, ali Osijek je godinu nakon Rijeke, kad je Rijeka isto trebala ispasti iz lige, da je Osijek godinu dana poslije isto bio u nezavidnoj situaciji. No, oba su kluba preživjela. Uvijek se Velika četvorka, tj klubovi Velike četvorke, nađu u problemima, ali se onda stabiliziraju. I onda i Osijek i Rijeka, kad se trebalo sve strovaliti, vidjeli su ljudi u klubu i oko, grad, navijači da više ne može tako, da je stanje neodrživo, pa se vjerojatno okrene priča na neku pozitivu. Kao što je bilo s Rijekom", priča nam Jurica Vranješ i nastavlja:

'Slavonija je uvijek zadnja što se tiče svega'

"Rijeka je dobila novi stadion, nove vlasnike, tako se i Osijek počeo polako dizati. Nažalost, Slavonija je neki najzadneke stvarinjiji nogometni centar u Hrvatskoj od tih većih. Odcijepljeni su, ne samo u nogometu nego u svemu. Zagreb je glavni, Split je tu isto. Rijeka je lijepo pozicionirana, ali Osijek je nekako najzadnjiji što se tiče svega. Zato mi je posebno drago da su klub i grad dobili jedan takav prelijep stadion i da su uletjeli Mađari s investicijom hvalevrijednom. To će ostati Osijeku. Omladinska škola je isto tako jako bitna našim klubovima. Znamo svi koje je igrače Osijek i čitava Slavonija izbacili u Hrvatskoj u posljednjih 25-30 godina i sad može samo biti bolje."

Mislite li da je nogometna Slavonija bila zakinuta u odnosu na ostale veće regionalne nogometne centre u Hrvatskoj?

'Slavonija je još uvijek zakinuta'

"Sigurno da je bila zakinuta. I još uvijek je zakinuta. Sve do novog stadiona. Sad su ljudi počeli kad su gledali prvu utakmicu protiv Slaven Belupa i ovdje u Rijeci gdje živim i čujem se s prijateljima, priča se o tome kakav Osijek ima stadion, kako je TOP i kako treba ići na utakmice. Sad su tek vidjeli tu sliku i shvatili čitavu priču. Gledala se utakmica na jednom normalnom, modernom stadionu, na prvim natkrivenim stadionom u Hrvatskoj. Kad se utakmica pogleda, nemamo se čega posramiti ni u segmentu kvalitete, niti ugođaja, atmosfere, od neke belgijske ili austrijske lige. Naravno da je daleko to od jedne njemačke Bundeslige ili Premier lige što se tiče stadiona od 50 000 ili 60 000 ljudi, ali nije ni Osijek tako velik grad da mu treba više od 15 000. Bitno da je dobra atmosfera, da ljudi dolaze, a u Slavoniji se voli nogomet. Osijek je, nažalost, najkasnije dobio jednu lijepu priču, a možda ga je trebao dobiti među prvima".

Zagreb još uvijek čeka jedan novi, moderni stadion. Koliko bi trebao imati gledatelja?

"Trebao bi biti stadion velik, pogotovo ako će to biti, hajmo to reći stadion za reprezentaciju. Po meni, u Zagrebu je problem dosta klubova. Zagreb ima 4-5 klubova i još drugi u gradu žele u HNL. Tako da se svi krpaju s Kranjčevićevom. Sad će biti renoviran stadion tamo. Doći će nacionalni stadion, što će biti s Maksimirom, to znamo, to je priča već godinama... Sigurno, ako je reprezentacija u pitanju, neka stadion u Zagrebu ima bar 40 000 ljudi. Dinamo godinama igra na zavidnom nivou, igra Europu, stadion za Dinamo trebao bi imati 20-25 000. Da bude lijepa atmosfera, da bude zatvoreno i kao u Osijeku, da si na pet petara od terena, bez atletske staze. To je prošlo vrijeme."

Definitivno, svi u Hrvatskoj zaslužili su takve nogometne uvjete...

"Sigurno da jesmo, pogotovo što je reprezentacija Hrvatske napravila u posljednjih 7-8 godina. SP, Liga nacija... Jedini mi u regiji nemamo svoj kamp. Ima ga i Makedonija, ima ga i Crna Gora, ima ga i Srbija, kao i Bosna i Hercegovina, Slovenija, a Hrvatska nema, a najbolja je. Ali, to je već ispričana priča. Vidimo da se i kod nas nešto pokrenulo, to je dobro".

'Osijek igra napadački nogomet, Tomas je sve posložio'

Kako vam je izgledao Osijek u prve dvije utakmice sezone?

"Osijek igra napadački nogomet, Tomas je to posložio. Jučer su bili dobri, protiv Slaven Belupa su grizli 90. minuta i zabili šesticu. Pogotovo je to došlo nakon priprema. Nogometaši su došli s priprema spremni. Nije bez veze što je protiv Slaven Belupa bilo 6 različitih strijelaca. Tomas je odmah po dolasku rekao da ima formulu na svojoj prvoj pressici, da će poboljšati momčad, nakon onih turbulencija, neuspjeha, tri trenera u dvije godine, što potrošenih novaca, što promašenih trenera, tako da je Tomas došao u klub odmah s gardom. Predstavio se da ima formulu i pokazao da ima mu*a. Odradio je pripreme s momčadi, od 4 igrača koja je zatražio, dobio je dva. Posložio on je tu. Njega nije strah staviti mladog igrača. Iako, smatram da i dalje Osijek ima preveliki roster."

U jednom dahu, Jurica Vranješ nam govori:

"Riješavaju se nekih igrača, što na posudbu, što raskidom ugovora, ali sve su to jako dobri ugovori. Teško da će igrači, koji imaju po 10-15 000 eura, napuštati klub, a to nigdje ne mogu dobiti. Tomas je tu sve dobro izbalansirao. Osijek ima šanse igratu prvi vrhu HNL-a u ovoj sezoni. Uz malo sreće i izboriti Konferencijsku ligu. Onda će im trebati veliki kadar. Tomas je to jako dobro posložio".

'Bjelica je davao enormne plaće i napravio problem'

Jesu li ti visoki ugovori u Osijeku dvosjekli mač u ovoj sezoni za klub u rezultatskom smislu i radi li se tu, možda, o ostavštini ?

"To je jedna jako loša ostavština Nenada Bjelice. Neka bude svima jasno, neke stvari treba nazvati imenom kakvim se i zovu. To je ostavština Nenada Bjelice, koji je igračima u 32. u 33. godini, ili igračima koji nisu za taj nivo, što je on mislio možda i da jesu, ali nisu, davao enormne plaće. I neće onda igrač sad nigdje ići. Ako ima 10-15 000, a da se ne lažemo, neki imaju i po 50 000 eura mjesečno u jednom Osijeku koji nije Dinamo, koji nije Hajduk, koji ne može to ni s novim stadionom vratiti, pa da je stalno pun. Dok to jedan Hajduk i Dinamo, Dinamo koji igra Europu, a Hajduk jer je popularan u Dalmaciji, pretplatnici, samo od toga će im se vratiti. Osijek iza Dinamovog ima najplaćeniji roster. Neće igrači nigdje ići."

Onda je u potpunosti otvorio dušu...

"Radim kao agent, sportskog direktora Kuleševića sam zvao za dva-tri igrača u godini dana, da imam ponude, neće ići nigdje, a to su ozbiljne ponude iz njemačke druge lige. Neće ići, jer u Osijeku zarađuju više nego što bi u njemačkoj drugoj ligi. I to je taj dvosjekli mač. I sad, recimo, Tomas dođe i kaže trojici-četvorici starijih igrača, preko 30 godina što imaju, 32. godine što imaju, ne računam na tebe, možeš ići. On neće nigdje ići, jer ima ugovor još dvije godine i po 10-15 000 eura mjesečno. Klub mora poštovati isplate ugovora. To je, nažalost, ostavština Nenada Bjelice i, nažalost, tu će Osijek trpiti. Osijek će trpiti dok se ne bude riješio tih igrača. No, na sve to moraš dovoditi druge igrače, pogotovo ako imaš visoke ciljeve. No, isto tako i stranac koji dolazi u Osijek zna koliko klub plaća, odnosno koliko je neke platio i automatski će i on podići svoju cijenu."

Što onda, po vama, Osijek može napraviti po tom pitanju?

"Tu je opet problem loša ostavština Nenada Bjelice. Nadam se da Mađari imaju previše novaca, pa će to sve i ispoštovati. Ne znam, stvarno ne znam. Nisam bio u tome, a očito i netko tko je sklapao te ugovore, nije ga bilo briga kako će to biti na kraju, kad njega ne bude u klubu. Naravno da je to uteg. Svaki raskid ugovora košta i Osijek se tu dosta troši. Dvosjekli mač je i rezultat u ovom trenutku. Neke stvari ti ne smiju plivati, pa treba dobar balans za sve, a to sve košta. Odšteta košta, tu su i plaće. Sad si svi u Saudijsku Arabiju, koja je sve izludjela svojim novcima. Vide se dvije godine negdje, pa bi u Saudijsku Arabiju. Jako loša ostavština, jako je loša za klub i nadam se da će Osijek isplivati."

Jurica Vranješ nam priča i sljedeće...

"Rađeno je bilo, po meni, za neki kratki uspjeh koji se pretvorio u katastrofu. Sve si ra*jebao time. No, sad, rezultatski je dobro i sve je to OK dok je rezultat, ali kad se malo zagrebe ispod površine, nažalost imaš što vidjeti. Ta ostavština će Osijek gušiti i dalje, u dva-tri prijelazna roka. To je problem, to je problem..."

Kad smo kod Bjelice, kakav vam posao radi na klupi Trabzonspora? Nije dugo u klubu, ali vidimo da ima aktivnosti, doveo je i Teklića kojeg hvalite. Neke utakmice je dobio, neke izgubio po dolasku...

"Gledao sam utakmicu kad su igrali protiv Hajduka, bio je prijenos, ove druge nisam pratio. Vidim da je dobro startao. Želim Nenadu Bjelici svu sreću i želim mu da bude trener Real Madrida, ali ono što je napravio s našim Osijekom, što je ostavio u Osijeku, može ga biti sramota."

Rijeka i Dinamo, kako su vam izgledali u svojim prvim euro izazovima ovog ljeta?

"Po meni, Rijeka je napravila najbolji prijelazni rok. Radili su u tišini, doveli dobre igrače i Rijeka ima trenera (Sergej Jakirović, op.a), koji je za ove naše podneblje, s njim je Rijeka dobila čitav paket. Mlad trener, ambiciozan, želi napredovati, zna se igračima, zna što hoće. Zna dovesti igrača, poznaje igrača s problemom i zna ga, pritom, isto riješiti, bez prevelike halabuke. Što Halilović, što Pavlović... Tu nije bilo nikakve halabuke. On je sve direktno riješavao i Sergej je jedan paket svega za ovaj naš nivo ovdje. Vjerujem da će on napredovati i takvi treneri i ljudi su traženi vani. S vremenom će on napraviti iskorak za van, u jaču ligu".

A Dinamo?

"Došli novi ljudi, nova konstrukcija koja želi raditi kako oni znaju i misle da je najbolje. Naravno, pošteno i pametno. Igor Bišćan je pravi trener i prava osoba, ne samo on nego i Dario Šimić. I Marko Marić kao voditelj škole. To su sad sve dečki iz nogometa. Možda će im faliti koja godina, da se prešaltaju i ušaltaju u biznis, uđu u posao, ali dobro... Dario je prošao Milanovu školu, bio je tamo skaut par godina i vjerujem da on tamo nije samo kao skaut radio, nego se i pripremao. Učio se s nekim od najboljih ljudi iz branše. Dinamo je imao uteg, znamo svi koji, zadnjih 20 godina i sad su došli, jel', oni koji rade pošteno i drugačije. Odmah se tu vidi, nema tu plaćanja nekih glupih odšteta, pretplaćenih... To su oni odmah srezali, na čemu im ja skidam kapu."

"Dovest jednog Perkovića, prije nego što je ova garda došla u Dinamo, za dva milijuna iz Istre, gdje sad Igor uopće ne računa na njega je glupost. To je glupost i to kod Darija i ovih dečkiju, oni nisu htjeli dati više od 3, 3 i pol milijuna za Frigana iz Rijeke. Što je sasvim korektna cijena. Sad, druga je stvar što je Mišković htio 5-6 milijuna. Naravno, njegovo je pravo da traži i 55. Oni su rekli, misle da toliko vrijedi i to je tako, skidam im kapu. Nisu popuštali. Prije bi se to riješilo u pet minuta. Ovaj, da mu sad ne spominjem ime, rekao bi evo ti 5-6 milijuna ljubavi i riješio si stvar. I nemoj mi zaboraviti vratiti nešto. I provukao bi on kroz novine da je to neka magija, a ti si ga platio pet milijuna. Trebaš ga prodati za 25 milijuna, da bi bio u plusu."

Vranješ je nastavio hvaliti nove ključne ljude u Dinamu...

"Dario i Igor odlično su krenuli. Super da su izgubili od Hajduka. Svima dobro, liga odlična, zanimljiva. Za Hajduk TOP, za Dinamo TOP da su zabili 4 komada Astani. Da mirno mogu otići na uzvrat i pripremati se za AEK."

Niko Janković u Rijeci igra odlični, maznili su Dinamu lijepi bingo...

"Gledajte sad tu što je problem. Vrlo je jednostavno. On u Dinamu ne bi bio starter. U Dinamu ispred sebe imaš jednog Ivanušeca i malog Baturinu. Ne može Dinamo istrpiti tri TOP talenta u jednoj sezoni, a da ne trpi rezultat. OK, Ivanušec nije više talent, ali sad je Baturina u fokusu. Vjerojatno, gledajući kvalitetu, nije ni Niko Janković htio biti u podređenom položaju, nego igrati."

Što mislite o Toniju Tekliću i njegovoj priči?

"Slična priča. Da li bi on igrao u Hajduku pod pritiskom, to nitko ne zna. U Varaždinu je briljirao. Tonio je dobar, ali to me nekako podsjeća na tu priču. Sad, dal' bi Janković mogao igrati u Dinamu, to ne znam. Igor i Dario imaju bolji uvid, sigurno bi prepoznali, znali prepoznati kalibar za Dinamo u datom trenutku. U Rijeci Niko Janković ima i jednog Sergeja Jakirovića kojeg poznaje još iz Zrinjskog, nije mu ovo loš izbor."

Znači, Niko Janković je pogodio dolaskom u Rijeku?

"Je, pogodio je. Ljudi ga ovdje vole, prometnuo se tu za sad u glavnog igrača. U Rijeci je publika odlična, brzo zavole igrača koji se bori za klub i grad. Sjetimo se samo situacije s Kramarićem. Nije bitko tko od kud došao, Dinamo ili Hajduk, ako daješ sve za klub, a dečko daje (Niko Janković op.a), onda te zavole. Dao je već dva-tri gola i on je broj jedan u Rijeci, oko njega će raditi priču. Iako, trener je najbitniji", zaključio je Jurica Vranješ.