Hrvatska nogometna reprezentacija nije uspjela sinoć na De Kuipu u Rotterdamu, pred oko 25 000 hrvatskih navijača, osvojiti Ligu nacija, tj po prvi put popesti se na tron u nekom natjecanju. Vatreni su nakon drame i raspucavanja penala protiv Španjolske izgubili 5-4.

Festival dramaturgije

No, unatoč tome, u hrvatskoj javnosti poteglo se pitanje je li Lukina generacija, zbog svega što su osvojili, kakve su rezultate ostvarili, što su prošli i ako gledamo popularnost nogometa kao sporta, najbolja selekcija u povijesti hrvatskog sporta? Okrenuli smo broj bivšeg hrvatskog nogometaša i reprezentativca Jurice Vranješa kako bi nam prokomentirao i utakmicu, ali i odgovorio na ovo pitanje?

"Što reći nakon još jednog festivala dramaturgije u izvedbi naše nogometne reprezentacije ovog tjedna... Odlična utakmica. Dugo bolju i zanimljiviju utakmicu nisam gledao. Utakmica se igrala u periodima mi pet minuta TOP, pa oni pet minuta TOP. Pa mi, pa oni... Dvoboj je mogao lako otići i na drugu stranu. Španjolci su izdržali do penala i bilo je pošteno što je na kraju utakmice otišla do penala. E sad, ti penali su lutrija, tu je presudan faktor sreće. Nažalost, Hrvatska je pucala dva malo lošija penala i to je rezultat svega", kazao nam je Jurica Vranješ i nastavio:

Španjolska bolja od Nizozemske

"Španjolska je u ovom trenutku puno bolji suparnik nego Nizozemska. Evo recimo, ovo je bila sasvim otvorena utakmica i s naše i nihove strane. Čak bi rekao da smo mi negdje do 75-70 bili bolji, dok nije Ansu Fati ušao unutra i gdje su malo to onda razdrmali zadnjih 15 do 20 minuta. Malo su više pokazali nego naši igrači koji su ušli s klupe i koji su odlično odreagirali protiv Nizozemske, koji su nam donijeli pobjedu, ali ovog puta sad nisu, ali dobro, Bože dragi, to je nogomet".

'Bruno Petković je jako dobro odigrao, pogotovo u polju'

O Bruni Petoviću, protiv Nizozemske junaku s golom i iznuđenim penalom u produžetku, a sad čovjeku koji je zapucao penal u Unaija Simóna, govori:

"Jako je dobro odigrao, pogotovo u polju. On mora igrati s dva ili tri dodira, e onda je to druga dimenzija kad igra s boljim igračima i kad igra s dva ili tri dodira. On u Dinamu ima sedam do deset dodira, a taj nogomet je prošao prije 30 godina. Danas je jako dobro odigrao, a ovo što mu se dogodilo kod penala... Gledajte, da se golman Španjolske bacio u drugu stranu pričali bi o odlično pucanom i zabijemo penalu kod raspucavanja. Nažalost, pogodio mu je stranu i to je to."

'Bojim se da je Luka donio odluku da je dosta'

Je li Lukina generacija najbolja sporska hrvatska selekcija svih vremena, a bilo je puno velikih sportskih selekcija u našem uspješnom sportu?

"Nogomet kako je najpopularniji sport na svijetu sigurno da je. I ovo što je izbornik Zlatko Dalić isto kazao - da je nogomet kod nas najpopularniji. I drugi sportovi, kao i druge naše sportske selekcije, osvajale su i zlatne i olimpijske medalje, kolektivno i pojedinačno, ali mislim da nekako reprezentacija, kako smo mi nogometna zemlja, gledajući Rusiju 2018., gdje nedostaju još jedan ili dva igrača, pa nakon Rusije Katar, pa ovo danas, mislim da je to najbolja selekcija u hrvatskom sportu ikad".

Prokomentirao nam je Luku Modrića i uvidio jedan bitan detalj...

"Ono što mene brine, vidjet ćemo kasnije ili u ponedjeljak, mislim da koliko mogu prepoznati po izrazu Luke Modrića ovako sa strane, preko TV-a, bojim se da je donio odluku da je dosta. Ne znam, meni nekako onako njegov izraz lica, kako su ga snimale kamere, toliko je žarko želio dići pokal, trofej pobjednika jednog natjecanja... Nažalost, nije mu se to dogodilo ove godine u Ligi nacija. Bojim se da je više od 50%, po onom što ja vidim, odlučio da je to to. Kako je gledao u publiku, kako je gledao oko sebe, na koji način se grlio s igračima nakon utakmice... Meni to sve nekako govori, zvoni da je donio odluku. Toga vam se ja boljim."

'Ako sam u pravu glede Luke, treba poštovati njegovu odluku'

I za kraj nam je Jurica Vranješ rekao:

"Ako je i tako, takvu njegovu odluku treba poštovati zahvalit mu se na svemu. Jer, takvog igrača više nećemo gledati i tek kad ode u mirovinu, i reprezentativnu i igraču općenito, tek tad ćemo najbolje znati kakvog smo igrača imali, u kakvom smo igraču uživali... Sad je još sve to tu pa nismo svjesni, ali kad on tek ode i kad budemo odigrali jednu - dvije utakmice bez njega, onda će i oni koji isto znaju da je to to, i oni će dobiti jaču potvrdu da je Luka najbolji od svega što smo ikad imali i šot ćemo ikad imati."