Finale Lige nacija

Mjesto održavanja utakmice: De Kuip (Rotterdam)

Početak: 20.45

Hrvatska - Španjolska 0-0

Hrvatska nogometna reprezentacija od 20.45 na De Kuipu u Rotterdamu igra svoje prvo finale Lige nacija u trećem izdanju ovog natjecanja. Zanimljivo, ali naši nogometaši igrat će finale u plavoj, rezervoj garnituri dresova. To je odluka UEFA-e nakon analize garnitura s kojima raspolažu Vatreni i La Roja. I to je dobar znak za Hrvatsku...

Igramo u rezervnoj plavoj varijanti

Naime, kad bismo uzeli u obzir sve konačne utakmice za medalje ili trofeje koje je Hrvatska odigrala vidi se da smo više toga osvojili, važnije utakmice dobili, više pobjeda ostvarili u rezervnim garniturama dresova...

U Francuskoj 1998. svladali smo Nizozemsku i osvojili broncu na Svjetskom prvenstvu u pričuvnoj, plavoj varijanti.

U Rusiji smo finale izgubili u prvoj garnituri jer plavi su bili Francuzi, ali smo u Kataru bili crveno-bijeli s Marokom i osvojili broncu.

Bez obzira na to, Zlatko Dalića koji pazi na to da se dobre stvari ponavljaju, a loše mijenjaju, ugodna je vijest da će dresovi biti drugačiji nego u gubitničkom moskovskom finalu na Svjetskom prvenstvu 2018. godine. Čarobiranje ili ne, praznovjerje ili ne, to je činjenica i tako joj pristupamo. Uoči finala javila nam se legenda HNL-a, ukupno 9. strijelac Hrvatske nogometne lige u povijesti sa 86 golova Robert Špehar i najavio dvoboj koji će na De Kuipu pratiti oko 25 000 navijača Hrvatske...

'Nadamo se da ovo neće biti posljednja utakmica Luke Modrića za Hrvatsku'

"Još jednom želim čestitati izborniku Zlatku Daliću, kapetanu Luki Modriću za kojeg se svi nadamo da mu ovo danas nije posljednja utakmica u dresu Hrvatske, na ovom još jednom ulasku u finale, ovog puta u Ligi nacija. Nakon svih uspjeha ovo je još jedan dodatni, makar svi želimo to zlato. Naravno, čestitke i navijačima koji su u srijedu bili spektakularni, a danas će sigurno biti još bolje. Ne mogu dočekati utakmicu", kazao nam je Robert Špehar i nastavio:

'Španjolska je velika momčad s puno mladih novih igrača'

"Španjolska je velika momčad koja ima novog izbornika. Dosta su mladih igrača uveli u reprezentaciju, ali Španjolci su nogometna sila koja teži nogometu, teži igri, želi posjed lopte. Bit će nam uistinu teško. Ne kažem da bi bilo lakše s Italijom, ali Španjolci igraju sličnije nama. Očekujem obostranu dobru igru dvije reprezentacije željne igre. Neće to biti destruktivan nogomet, nego nogomet s puno posjeda za loptu sa puno tranzicije i pokušaja da se prebaci igra na dio travnjaka protivničke momčadi."

"Finale samo kao finale je uvijek neizvjesno. Naša želja, volja i prkos i naši navijači koji će sigurno biti puni brojčaniji od Španjolaca koji su isto temperamentni, ali pretpostavljam da ih neće biti ni blizu našima jer je Španjolska udaljenija od Hrvatske. Zaslužili su prije svih Luka Modrić i čitava reprezentacija prvo mjesto, zaslužili su zlato zbog svega što su prošli, zbog svega što je reprezentacija prošla, ali i čitav naš hrvatski narod u konačnici, u prošlosti".

Robert Špehar nam je izdvojio slabosti La Roje...

"Čim vršiš visoki presing otvara se dosta prostora i negdje si tanak. Otvara se dosta prostora iza leđa im ofenzivaca i ako se prođe ta njihova visoka linija presinga, onda može biti velikih problema za tu momčad koja radi presing. Kod prvog gola protiv Italije vidimo da im je taj visoki presing uspio da uzmu loptu i zabiju rani gol. Naravno, ekipa koja igra takav visoki presing želi uzeti i oteti loptu na tom dijelu terena gdje si odmah blizu gola i koji je nekako najopasniji. No, otvara im se pritom puno prostora iza leđa, a znamo da Hrvatska ima dovoljno tehničkih igrača da uspijemo brzom loptom, tranzicijom okrenemo i probijemo stranu, prvu liniju presinga i zaprijetimo. To može biti jedan veliki rizik kod Španjolaca i naša prednost. No, pitanje je kako će Španjolska igrati, kako će se postaviti, možda i promjene taktiku jer su svjesni tko je i što je Hrvatska i da imamo jedan pd najboljih veznih redova na svijetu. Kad radiš taj visoki presing, računaš da suparnik nema tako dobar vezni red, a Hrvatska ga itekako ima".

I za kraj Robert Špehar na naglašava:

"Kako bilo, vjerujem da ćemo Hrvatska osvojiti Ligu nacija. Trebamo samo igrati svoj nogomet, ne trebamo izmišljati nikakvu toplu vodu. Imali smo dan više odmora u odnosu na Španjolsku, ali i odigrali 120 minuta protiv Nizozemske. Sve ima svoje, pa smo tu izjednačeni. Očekujem od utakmice dvije tehničko-taktičke dobre ekipe, otvoreni nogomet. Očekujem da će dobiti Hrvatska i da ćemo svi slaviti, da dočekamo Vatrene i zahvalimo im se ponovno na svemu. Idemo Hrvatska!".