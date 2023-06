Ne stišavaju se dojmovi sinoćnje veličanstvene pobjede hrvatske nogometne reprezentacije na Final Fouru Lige nacija u Rotterdamu protiv Nizozemske 4-2 nakon produžetaka.

Prezentacija karaktera, psihološke snage, znanja i pokrivenosti na svim pozicijama

Bila je to prezentacija karaktera, psihološke snage, znanja i pokrivenosti na svim pozicijama jedne momčadi koja je uistinu drugačija od drugih. Za komentar utakmice i prekrasne noći za hrvatski nogomet zamolili smo i cijenjenog Igora Pamića. Pa, kako bi ovakav jedan spektakl mogao proći bez njega...

"Preživio sam dramu, nego kako, kad znamo da utakmice hrvatske nogometne reprezentacije uvijek imaju sretan kraj onda je lakše", kazat će Igor Pamić.

Ponovno smo pokazali da smo kraljevi produžetaka, ali to je već postala neka normala, standard...

"To traje već sad dugo vremena, a što se mene tiče neka traje još dugo dugo godina", priča nam Igor i nastavlja:

Plan i ideja

"Hrvatska nije loše izgledala niti u prvom poluvremenu. Imali smo zaostatak, međutim vidjelo se da smo u najmanju ruku ravnopravni. Ono što se primijetilo od početka je taj jedan plan i ideja. U prvom dijelu smo vrlo često i s lakoćom dolazili u zonu šuta, u zonu centršuta. Dalo se naslutiti da mi možemo još bolje. Normalno, nedostajalo je Hrvatskoj, po meni, mali u tim trenucima individualne bezobraznosti, međutim u prvom poluvremenu je prerano preuzeti maksimalni rizik. Drugo poluvrijeme je Hrvatska stajala fantastično, još digla linije. Jednostavno, u svakom momentu je svaki igrač individualno odgovorio. Kombinatorika nam je štimala koja je vrlo bitna. Individualno je svatko odradio svoje. Vezna linija je, u određenom momentu, možda imala malih problema s iznošenjem lopte iz zadnje trećine. No, nismo odustajali, svjesni da su to samo kratki momenti i to je na kraju stvarno dobro izgledalo."

Pamić nam naglašava da pustimo gol Nizozemaca za 2-2, pritisak njihov na kraju regularnog dijela i duge lopte tih 5 do 6 minuta, jer to se svakoj reprezentaciji može dogoditi. O Dalićevu iznenađenju u obliku Ivana Perišića na poziciji ofenzivnog lijevog beka i Luke Ivanušeca na toj lijevoj strani ispred njega, kao što je bio slučaj u utakmici za treće mjesto na SP-u u Katru, samo što je tad ispred Perišića bio Oršić naprijed, Pamić kaže:

'Sudac nije sudio normalno'

"Iznenađenje ili nenormalna situacija, ali Perišić je već toliko puta pokazao da on to može dobro odigrati i da može odgovoriti svakom zadatku, a s druge strane Ivanušec je ipak drugi tip igrača od Oršića. Ipak je jači na lopti, iako nije toliko hitar i brz. No, u kombinatorici je ipak drugačiji igrač. Ivanušec je tom asistencijom Pašaliću za 2-1 opravdao Dalićev potez koji je s njim napravio. Uvijek je teško pričati što bi bilo kad bi bilo, međutim što imamo pričati o greškama ili dobrim potezima nakon jedne ovakve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije."

Nije htio prešutjeti neke stvari, pa je u svom stilu bio iskren i opleo po glavnom sucu utakmice, Rumunju Istvanu Kovacsu.

"Reći ću vam sad jednu stvar koju bi možda mogao prešutjeti, ali neću jer to treba jasno i glasno reći. Dakle, da je sudac (Istvan Kovacs op.a) bio normalan, mi bi tu utakmicu dobili u regularnom tijeku s lakoćom, ne samo s 2-1 nego i više. Jer, ovo je bilo nenormalno suđenje. To što je tad sudac sudio u polufinalu Lige nacija je bilo jedna sramota. Uvjeren sam da su bile normalne sudačke okolnosti da bi Nizozemska nastradala već u osnovnom dijelu utakmice. Sudac je bio, ono, malo puno loš, za jednu ovakvu utakmicu. To što je on radio, kako je neke odluke puštao, davao domaćinima i iznervirao naše igrače, tjerao vodu na nizozemski mlin, to je u jednoj takvoj utakmici strahovito puno."

'Bruno Petković je odreagirao fantastično'

Je li Bruno Petković doktor nogometa, kirurg ili možda primarijus?

"On je sve to. Otišao je na neki seminar očigledno i još nadogradio to svoje znanje. Šalu na stranu, ali jučer je odreagirao fantastično. Strahovito je bitno što je prihvatio tu jednu situaciju, što je strahovito bitno za njega i našu reprezentaciju, da s jednakim žarom igra i kad počinje u prvih 11 i kad uđe. On je svjestan da se nalazi u jednom okruženju u kojem zna da je obitelj svetinja, govorim o našoj reprezentaciji, gdje su svaka minuta, sekunda ili sat bitni. On je svjestan da je blagoslovljen što je uopće u reprezentaciji i on je sad to počeo vraćati. Govorim sad tu općenito, svatko tko je u reprezentaciji je blagoslovljen i sretan, to je svakom nagrada. Bruno Petković je dosta puta već pokazao da može biti još i veći igrač prevage kad uđe, kad je svjež i kad svojom idejom može se lakše obračunavati sa suparnicima, koji su već polako umorni, a sličnih su mogućnosti. I taj gol i rješenje kod penala, nije to samo jedanaesterac, nego primanje lopte i guranje su bili fenomenalni."

Kolektiv i momčadska igra prije svega

Pamić nam govori kako ne bi bilo u redu samo Petkovića posebno naglašavati, nego momčadski kolektiv u cjelini jer je kolektiv ostvario pobjedu...

"Po meni, nismo imali slabog igrača. Ovako ću to reći. Hrvatska je igrala protiv reprezentacije koja je mnogo hitrija i brža od naše i, po meni, ovo je možda jedna od najboljih utakmica hrvatske nogometne reprezentacije ikad, s jednim dodatkom da taktički i nije nezaboravna. Razlog tome je što smo mi bili dosta drski, bahati i otvoreni. Jednostavno, vidjela se tu jedna ideja i gard. U ritmu smo lomili Nizozemce, svi su bili na nivou. Odigrali smo fantastično. Jednoj Nizozemskoj nismo dopuštali neke ekstra šanse. Ok, dogodio se taj jedan trenutak u kojem nismo najbolje reagirali, ali sve ostalo je bilo fenomenalno", zaključio je Igor Pamić.