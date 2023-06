VEČERAS JE NAŠA FEŠTA / 'Moja domovina' zaorila se De Kuipom: Pogledajte kako su igrači i navijači zajedno slavili veliku pobjedu

Hrvatski nogometaši igrat će u nedjeljnom finalu Lige nacija nakon što su u Rotterdamu, u polufinalu i poslije produžetaka, svladali domaćina završnog turnira Nizozemsku s 4-2 (2-2, 0-1). Hrvatska je bila milimetrima blizu finala i pobjede unutar osnovnih 90 minuta. Nizozemska je povela u 34. minuti golom Donyella Malena. No, u nastavku su izabranici Zlatka Dalića zaigrali daleko bolje i postigli dva gola. Andrej Kramarić je u 55. izjednačio nakon što je pogodio s bijele točke, dok je Mario Pašalić u 73. minuti zabio za 2-1. Vodila je Hrvatska sve do 96. minute, ali je domaćin materijalizirao svoj pritisak u završnici. Nakon što su u sudačkoj nadoknadi odlične šanse propustili Gakpo i Ake, u 96. minuti je igrač s klupe, Noa Lang, postigao pogodak za 2-2 i odlazak u produžetke. Hrvatska je opet povela u 98. minuti kada je razorno, s 20 metara, pucao Bruno Petković i majstorski naciljao domaću mrežu za 3-2. Samo nekoliko minuta kasnije milimetri su dijelili Hrvatsku od 4-2, a umalo je autogol postigao De Jong. Do kraja je Nizozemska igrala na sve ili ništa, ali je time otvarala Hrvatima ogroman prostor na drugoj strani. U 114. minuti je Mario Pašalić pogodio gredu, ali je zato 4-2 bilo samo dvije minute kasnije. Malacia je u svom šesnaestercu srušio Petkovića, a Luka Modrić je rutinski s bijele točke pogodio za 4-2. U tom trenutku povratka za domaću reprezentaciju više nije bilo. Nakon toga krenulo je veliko slavlje igrača s navijačima uz pjesmu 'Moja domovina'