'NIŠTA NIJE SLUČAJNO' / Srpski mediji klanjaju se Hrvatskoj: 'Nevjerojatno, Hrvati su preživjeli šok i opet su u finalu. Pokazali su da su jedni od najboljih na svijetu'

Srpski mediji opčinjeni su onim što su sinoć na De Kuipu pokazali hrvatski nogometaši protiv Nizozemske na Final Fouru Lige nacija. Kurir piše kako je viđeno bilo ludilo u Rotterdamu i jedna nevjerojatna utakmica. Blic Sport navodi kako je nevjerojatno da su Hrvati još jednom u finalu. B92 ističe kako su Vatreni preživjeli šok pa onda pregazili Tulipane za veliko finale. Telegraf dodaje kako su "komšije" preživjele veliki šok - "Nisu posustali niti su pali", dodaje Telegraf. Mozzart sport zaključuje: "Ništa nije slučajno, kontinuitet rezultata traje već godinama. Hrvatska je još jednom pokazala da spada u red najboljih reprezentacija na svijetu." Hrvatski nogometaši igrat će u nedjeljnom finalu Lige nacija nakon što su u Rotterdamu, u polufinalu i poslije produžetaka, svladali domaćina završnog turnira Nizozemsku s 4-2 (2-2, 0-1). Hrvatska je bila milimetrima blizu finala i pobjede unutar osnovnih 90 minuta. Nizozemska je povela u 34. minuti golom Donyella Malena. No, u nastavku su izabranici Zlatka Dalića zaigrali daleko bolje i postigli dva gola. Andrej Kramarić je u 55. izjednačio nakon što je pogodio s bijele točke, dok je Mario Pašalić u 73. minuti zabio za 2-1. Vodila je Hrvatska sve do 96. minute, ali je domaćin materijalizirao svoj pritisak u završnici. Nakon što su u sudačkoj nadoknadi odlične šanse propustili Gakpo i Ake, u 96. minuti je igrač s klupe, Noa Lang, postigao pogodak za 2-2 i odlazak u produžetke. Hrvatska je opet povela u 98. minuti kada je razorno, s 20 metara, pucao Bruno Petković i majstorski naciljao domaću mrežu za 3-2. Samo nekoliko minuta kasnije milimetri su dijelili Hrvatsku od 4-2, a umalo je autogol postigao De Jong. Do kraja je Nizozemska igrala na sve ili ništa, ali je time otvarala Hrvatima ogroman prostor na drugoj strani. U 114. minuti je Mario Pašalić pogodio gredu, ali je zato 4-2 bilo samo dvije minute kasnije. Malacia je u svom šesnaestercu srušio Petkovića, a Luka Modrić je rutinski s bijele točke pogodio za 4-2. U tom trenutku povratka za domaću reprezentaciju više nije bilo.