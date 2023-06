Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije zlatko Dalić održao je konferenciju za medije dan nakon pobjede nad Nizozemskom (4:2) i plasmanom u finale Lige nacija, gdje će vatreni odmjeriti snage s pobjednikom drugog polufinala koje Italija i Španjolska igraju u četvrtak navečer.

"Potrošili smo se na utakmici u svakom smislu, bilo je puno emocija, ali sretni smo nakon ovakve utakmice i nakon ambijenta koji smo doživjeli. Vi znate da sam ja prve dvije sezone Ligu nacija smatrao svojim nekakvim lošim natjecanjem i nečim što mi je samo stvaralo probleme. Očito smo morali proći naš križni put u Ligi nacija da bi došlo do toga do čega jesmo", rekao je ibornik Dalić na početku konferencije.

Daliću je potom stiglo pitanje o dramatičnom načinu na koji Vatreni stižu do pobjeda "Šest produžetaka i šest pobjeda. Jeste li na to najviše ponosni?"

"Zaista nestvarno. I to smo uspjeli na bilo kakvim natjecanjima, nego na Svjetski prvenstvima i u Ligi nacija. I svaki put izađeš kao pobjednik. Očito je to ova grupa igrača donijela sa sobom. Primiš gol u 96. minuti i tada moraš izgubit snagu i volju, a mi kao da smo jači. Dolazi Perija do klupe i pokazuje - bit će dobro. Ti dečki vjeruju u sebe. Ne mogu ih nahvaliti koliko je to sve skupa bilo dobro", poručio je Dalić pa progovorio o finalu, u kojemu će Vatreni odmjeriti snage s boljim iz dvoboja Španjolske i italije:

"Veliki je ulog, ali svejedno je tko će biti protivnik, bitno je da smo mi pravi. Potrošili se jesmo, danas ćemo se pokušati oporaviti. Sinoć sam rekao dečkima nakon večere da moramo sada ostati mirni i strpljivi do toga zlata. To je moja velika želja. U šest godina moga mandata, tri medalje za Hrvatsku. To nitko nije mogao ni sanjati. Opet smo dokazali da smo postali velesila u nogometu."

'Najbolji smo i najveći'

Potom su izbornik pitali je li ova, njegova, reprezentacija najveća hrvatska reprezentacija svih vremena. On je siguran da je.

"Tko god da je rekao, u pravu je. Osvajali smo olimpijska zlata u drugim sportovima. Ne podcjenjujem druge, ali nogomet je daleko najvažniji sport. Hrvatski sport čini velike stvari, ali ovo što činimo šest godina, da cijelu Hrvatsku činimo okupljenom i zajedno, da se cijeli svijet čudi i divi što radimo, nikom nije jasno. Ova reprezentacija je najveća i najbolja. Možda je Hrvatska bila 2008. i 2016. bolja, ako pogledate tko je bio u napadu, Klasnić, Modrić, Petrić, Eduardo... Ali ova Hrvatska je najveća reprezentacija Hrvatske svih vremena.

Odgovorio je zatim na pitanje o željama oko protivnika u finalu.

"S Talijanima nismo igrali u mom mandatu, sa Španjolcima jesmo. Neću birati, da ne ispadne da sam krivo birao. Tko god da dođe, mi smo bitni u svemu tome. Španjolci će težiti nadigravanju, Talijani će igrati drugačije, čvršće. Tko god da dođe, znamo što nam je želja, uzeti zlato. Ako to i ne bude, bit ćemo razočarani i tužni, ali i ponosni", jasan je Dalić.

Nije mogao izbjeći ni pitanje o buućnosti našeg kapetaa, 37-godišnjeg Luke Modrića, u reprezenaciji.

"Stalno govorimo u Luki, tjerate ga u mirovinu. Pustite ga da sam odluči što i kako će dalje. Ja ću prepustiti odluku njemu. Zato je Luka Luka, jedini, neponovljiv u cijelom svijetu. Svi drugi njegovi vršnjaci imaju nekih problema, kako završi Messi u Parizu. A Luka je ikona gdje god se pojavi. Jučer izlazi, cijeli stadion ovacije. Nemam što dodati i pričati o Luki. Kad je bilo teško, izbori taj penal i vrati nas", istaknuo je.

Odgovorio je potom Dalić na pitanje ima li nešto s čime nije zadovoljan:

"Ne želim da išta bude što nije bilo dobro. Nakon ovakve pobjede, rekao sam i sinoć, nakon 23 godine netko pobijedi Nizozemsku u Rotterdamu, nakon 23 ili 24 pobjede i šest neodlučenih izgube od nas. Ne možeš naći nijednu zamjerku u cijeloj priči. Kako su igrači igrali i kako smo se odnosili. Napravimo sve u zadnjih 10 minuta da ne primimo gol. Idemo s visokim stoperom, oni preskaču igru. I onda baš tako primimo gol u 96. minuti. Možda samo to. A sve smo pripremili da ga ne primimo, izgubili pritisak prema naprijed i primili gol. Možda je to zamjerka."

Progovorio je Dalić i o našim navijačima koji su stigli u Rotterdam u velikom broju i u potpunosti nadglasali domaće navijače pa smo u Nizozemskoj igrali u domaćinskoj atmosferi.

"Možda je u Beču protiv Austrije. Ali jučer je bilo najbolje, svi okupljeni, vidio sam zajedništvo. Tako treba biti. I tu ima 10 udruga, ali samo jedni navijači trebaju biti, hrvatski navijači. Jučer su pokazali da mogu navijati, da cijeli stadion pjeva istu pjesmu i navija, i njima pohvala", zaključio je.

U nedjeljnom finalu Lige nacija igrat će hrvatski nogometaši nakon sjajne predstave i pobjede u Rotterdamu protiv domaćina završnog turnira Nizozemske od 4-2 nakon produžetaka (2-2, 0-1).

Blizu finala Hrvatska je bila unutar osnovnih 90 minuta jer je vodila 2-1 sve do 96. minute. No, tada je pogodak postigao Noa Lang za odlazak u dodatnih 30 minuta gdje je, kao i kroz cijelo drugo poluvrijeme, bolja bila Hrvatska te je s još dva gola potvrdila ulazak u finale, u kojemu će igrati protiv pobjednika dvoboja Španjolaca i Talijana, koji se igra u četvrtak navečer.

Dan nakon velike pobjede nad Nizozemcima pred novinare izlazi izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.Presicu ćete moći pratiti (i gledati videoprijenos) na portalu Net.hr.