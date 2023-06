KAKAV GOSPODIN / Ovo niste mogli vidjeti u TV prijenosu: Pazite što je izbornik Dalić napravio na terenu nakon ulaska u finale

Imamo srebro, imamo broncu i sada želimo zlatnu medalju, to nam nedostaje u svemu, rekao je izbornik hrvatskih nogometaša Zlatko Dalić nakon polufinalne pobjede 4-2 protiv Nizozemske u Ligi nacija. Sjajna je bila utakmica u Rotterdamu u kojoj je Hrvatska protiv domaćina završnice turnira ovog natjecanja dominirala tijekom drugog poluvremena i potom u produžecima. Vodila je Hrvatska do šeste minute sudačke nadoknade, ali je tada Nizozemska izjednačila na 2-2. No, to Hrvatsku nije sputalo, već je uz dva gola u dodatnih trideset minuta proslavila pobjedu. "Čestitke dečkima na tome kako su igrali i borili se. Ovo je pobjeda hrvatskog naroda, jer moram čestitati i hrvatskim navijačima koji su također odradili nevjerojatan posao. Kapa dolje svima. Imamo još jednu medalju i novi uspjeh. Ovo je sve nestvarno, ali točno ovo igrači i zaslužuju. Njima je ovaj uspjeh donijela njihova borba i sjajni, veličanstveni treninzi koje su odrađivali prije samog polufinala", u jednom dahu je sretno govorio izbornik Zlatko Dalić koji se nakon utakmice na De Kuipu naklonio navijačima.