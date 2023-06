Hrvatska nogometna reprezentacija doznala je svog suparnika u nedjeljnom finalu Lige nacija na De Kuipu od 20.45. To će biti momčad Španjolske koja je sinoć u Enschedeu golom Joselua u 88. minuti pobijedila Italiju 2-1. Zanimljivo, strijelac gola na teren je ušao samo četiri minute ranije. Španjolci su pokazali da su jaki, ali i da imaju mane.

Uočili smo Furiji, tako, šest ključnih segmenata u igri i dvije velike mane. Nisu nepobjedivi, ali to smo znali. Itekako znaju pogriješiti.

Visoki presing Španjolaca na zadnju liniju

Furija se dosta oslanja na visoki presing posebno u početnim minutama kad imaju energije, ali i kasnije tijekom utakmice. Álvaro Morata, Rodrigo, Gavi i Yeremy Pino pritiskali su konstantno zadnju liniju Talijana Acerbi - Bonucci - R. Toloi - Di Lorenzo, nadajući se da će nešto išćeprkati, da će pokupiti koju loptu u opasnoj zoni i zabiti. Upravo su na taj i poveli u 3. minuti kad je Yeremi Pino u 3. uzeo loptu, nakon pritiska Gavija, iskusnom Leonardu Bonucciju na nekih 18 metara, pa se potom Pino sjurio u šesnaesterac i matirao Donnarrummu. Dakle, Španjolci stalno rade pritisak tjerajući suparnika da pogriješi i onda su njihovi ofenzivci u blizini, uzimaju te lopte i dolaze u priliku za gol. Álvaro Morata je tu posebno bitan, a u Hrvatskoj je Bruno Petković jako dobar u tim situacijama kod smirivanja i zadržavanja lopte. Imamo braniče koje znaju igrati i vezni red koji je ponajbolji na svijetu.

Španjolska kad izgubi loptu voli raditi presing na tom dijelu terena i sa četvoricom

Vidjeli smo to kod poništenog gola Talijana u 21. za 2-1. Furija je u toj situaciji dosta digla visoko svoju obranu i kad su izgubili loptu sa 4 igrača su radili presing. To im otvara rupu i mogućnost za suparnika da pasom ili brzim odigravanjem kreiraju polukontru i kontru. Jer, kad s toliko igrača izlaze na presing na loptu, to obično znači da su tanki na suprotnoj strani. Hrvatska je jako uigrana, igrači se poznaju i u toj situaciji mogu odigrati brzu tranziciju.

Španjolcima ostaje puno prostora iza leđa ofenzivaca

Visoko presing je rizik, a Španjolci dosta riskiraju njime i stvara se rupa iza linije Rodrigo - Gavi - Yyeremi Pino - Morata. Vidjeli smo jučer da su Talijani na taj način dolazili do zone udarca i stvarali pritisak u određenim dijelovima utakmice iako je Španjolska imala veći posjed lopte. No, svoje prilike Talijani nisu iskoristili. Ukoliko Vatreni uspiju povezati redove i progurati loptu do vezne linije, to je jako dobra situacija za dolazak do izglednih šansi. To je Španjolskoj prva ozbiljna mana.

Furija vole odigravati sa svojim golmanom Unai Simonom

Španjolci inzistiraju na čestom odigravanju, dodavanju lopte svojem golmanu Unai Simonu, ali to je zato prilika za Hrvatsku, jer pritom itekako znaju pogriješiti. Hrvatska je dobra u visokom presingu i imamo dobru tranziciju i to bi mogla biti naša prilika. Naši nogometaši pokazuju itekako želju i koncentraciju u takvim situacijama, a u slučaju da ne uspije, brzo se vraćaju u obranu. To bi Hrvatskoj mogao biti jedan od aduta i to je rizik koji se isplati. Jer, ako uspije odmah si u dobroj poziciji za gol.

Joselu ima nos za gol

Prema nekim nogometnim zakonitostima, kad netko uđe u igru i za pet minuta zabije pobjednički gol i to dvije minunte prije isteka 90., čini te junakom. Upravo se to dogodilo napadaču Espanyola rođenom u Stuttgartu Joselu koji je matirao vratara Italije za konačnih 2-1. Joselu je za Španjolsku debitirao 25. ožujka ove godine i u tri nastupa dao je tri gola. Pametnom dosta...

Kad Rodri diktira igru Španjolci su opasniji

Ovaj segment posebno je bio vidljiv kad je Rodri diktirao igru. Defanzivni vezni Manchester Cityja sigurnost je za Furiju i osiguranje mirnoće prilikom kreiranja napada. Uglavnom preko njega Španjolci preuzimaju kontrolu nad utakmicom. Tu će veliku ulogu imati Kovačić i Modrić, koji će s njim voditi bitke.