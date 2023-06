Španjolska nogometna reprezentacija osvojila je sinoć treće izdanje Uefine Lige nacija pobjedom u finalu odigranom pred 40.000 gledatelja na stadionu Feijenoord "De Kuip" (od toga 25 000 hrvatskih navijača) u Rotterdamu, do koje su Španjolci stigli boljim izvođenjem jedanaesteraca (5-4), jer nakon 120 minuta igre nije bilo pogodaka...

'Ne smijemo biti tužni nego ponosni'

Mi smo sinoć nakon Jurice Vranješa okrenuli broj i Roberta Špehara kako bi nam prokomentirao viđeno u finalu Lige nacija...

"Šteta, ali nisam tužan, nitko nije tužan, ne smijemo biti tužni nego samo i iskljućivo ponosni zbog svega. Šteta jer smo zaslužili trofej Lige nacija. Bilo bi ljepo, ali ne smijemo biti tužni jer smo odigrali fanastično protiv Nizozemaca, a protiv jedne Španjolske je Hrvatska isto pokazala veličinu. Igrali smo danas protiv La Roje, jedne od najboljih reprezentacija svijeta ravnopravno 120 minuta. Nismo izgubili, a lutrija jedenaesetraca je kao što to i sam naziv kaže - lutrija. U njoj treba imati i malo sreće. Nažalost, nismo imali ovog puta, ali uzdignutog čela možemo nakon svih uspjeha naših biti ponosni, jer je ovo jedan još dodatni uspjeh. Naravno da ostaje žal jer smo bili blizu. Glave trebaju biti uzdignute, nema razloga za tugu. Nema i ne smije biti", kazao nam je Robert Špehar i dodao:

'Nikom se nema što prigovoriti, nego samo zapljeskati'

"Šteta zbog Luke, šteta zbog Dalića, šteta zbog svih dečki u reprezentaciji... Ali nikom se nema što prigovoriti nego iskreno zapljeskati. Prvo poluvrijeme je bilo po meni ravnopravno. Početak drugog dijela smo imali inicijativu, da bi Španjolci zadnjih dvadesetak minuta preuzeli inicijativu, pritiskali nas opasno. Izdržali smo. U produžecima su napravljene neke izmjene. Svi koji su ušli dali su svoj maksimum. Vidjelo se da su Španjolci bili svježiji jer smo mi odigrali 120 minuta protiv Nizozemaca, bez obzira na taj dan više odmora. Izgurali smo do kraja, imali u produžecima svoje šanse. Svi naši nogometaši su odigrali dobro, od posljednje linije do napadačkih. Josipa Šutala bih u obrani posebno naglasio, bio je sjajan. Igrali smo protiv jedne strašno kvalitetne Španjolske. Navijači su ponovno bili veličanstveni. Trebamo stvarno biti ponosni."

Otvorio zanimljivo pitanje

Špehar je otvorio zanimljivo pitanje...

"Kraj je sezone, ne kraj nego uskoro i početak nove. Mislim da to i UEFA I FIFA trebaju dobro razmisliti, da se trebaju dobro zapitati je li to uopće normalno da se igrači toliko raubaju, da se igra jedno takvo natjecanje u tako jakom ritmu, po vrućinama... Trebaju se dobro zapitati neke stvari - je li normalno da se toliko igra, dva puta po 15 minuta produžetaka... Mislim da je to iscrpljujuće. Bilo je to jako naporno, ali naši momci su stisli zube i sve istrčali. Što prije treba razmisliti, jer ovo je ugrožavanje sportaša. Jer, ako žele izbjeći neželjene scene, trebali bi možda skratiti produžetke na jedno, neka se igra samo 15 minuta. Jer, ovo je maltene s nekim dodatnim vremenom još jedno dodatno poluvrijeme, skoro pa je... Dečki padaju s nogu, riskiraju zdravlje. Pitanje je kad će se nekom nešto dogoditi. Ne znam što bi kazao. Teško je bilo nama gledati, a kamoli ne njima igrati. Iscrpljujuće je bilo gledati dva puta po 120 minuta. Znam da se pokušava to riješiti igrom, ali ponekad ne ide i mora se u dodatno vrijeme. Po meni je to sve preiscrpljujuće i opasno po zdravlje, netko će stradati".

'Luka uživa igrati za Hrvatsku'

I za kraj o Luki je rekao:

"On uživa igrati za Hrvatsku i vjerujem da on uopće niti ne pomišlja na tim nekim špekulacijama o svom odlasku iz reprezentacije, o reprezentativnoj mirovini. Koliko sa shvatio igrat će za Hrvatsku dokle kod ima žara, srčanosti, a vjerujem da to sve još ima. Nisam kod njega primjetio ikakav govor tijeka koji pokazuje drugačije. Kad god jednog dana Luka kaže da je to, svi mu moramo skinuti kapu i naklonit se za sve, čestitam mu".