Nakon što je na otvaranju novog stadiona deklasirao Slaven Belupo sa 6-1, Osijek je u prvom europskom susretu na Opus Areni pred 12.000 gledatelja pobijedio mađarski Zalaegerszeg sa 1-0 napravivši korak bliže plasmanu u 3. pretkolo Konferencijske lige.

Pogodak odluke zabio je Ramon Mierez u drugoj minuti sudačke nadoknade. Domaćin je tijekom susreta još dva puta pogađao okvir suparničkog gola.

Na utakmicu se osvrnuo Osijekov trener Stjepan Tomas.

Tomas: Teška, ali slatka pobjeda, zaslužili smo

"Teška, ali slatka pobjeda. Kad date gol u zadnjim minutama to je tako. Zaslužili smo pobjedu. Dobro smo otvorili utakmicu, da smo ranije zabili, otišlo bi u drugi smjer. Šteta za dvije stative, ali nagradilo nas je i pobjeda je tu. Protivnik je ozbiljan, tvrd i neće biti lako ni u uzvratu", započeo je pa nastavio:

"Sigurno da nisu slučajno osvojili mađarski kup. Pratio sam mađarsku ligu, to su ozbiljne momčadi i sigurno su zaslužili svaki respekt. Promjene? Donijele su novu živost. Nismo odustajali, držali smo visoki ritam do samog kraja. Drambajev? Odlično je odradio utakmicu, da je par puta asistirao bolje, možda bismo to i iskoristili, ali jako sam zadovoljan njegovom igrom".

"Ozljede? Barišić je vuče već dulje vrijeme. Evangelou je imao kartone. Čestitao bih Brleku na odličnoj predstavi na stoperu. Odlično je rješenje na ovoj poziciji. Mierez? Odličan igrač, radi svih 90 minuta i uvijek dođe nagrada za taj njegov trud. Rudeš? Neće biti laka utakmica, nije lako igrati u ovakvom rasporedu. Morat ćemo dobro osvježiti i pripremiti momčad i uzeti tri boda", zaključio je.

Jugović: Dragi Bog nas je nagradio

"Bila je ovo teško izborena pobjeda, ali većinu smo vremena bili bolji. Oni su dobra ekipa, čvrsta, tvrda, takav je mađarski nogomet. Ali evo, dragi Bog nas je nagradio. Imali smo nevjerojatnu podršku, ovaj gol je gol svih nas i publike. Ovo je kao da sanjamo da ovako nešto imamo u Hrvatskoj. Moram pohvaliti cijeli roster, dečki kad uđu s klupe, ne osjeti se razlika na terenu. Očekujemo pobjedu protiv Rudeša, imamo kvalitetu", rekao je nakon utakmice Vedran Jugović za Max Sport televiziju.

Malenica: Samo pola posla smo napravili, nema opuštanja

"Utakmica je bila teška, ZTE je ozbiljna ekipa. Dominirali smo i stvarali šanse, ali smo imali nesreće. Ovo je po meni zaslužena pobjeda, ali samo pola posla smo napravili. Nosimo prednost u Mađarsku, koju moramo braniti. Nema opuštanja. Fokus je na Rudešu, sljedeća utakmica je najvažnija. postavljamo se tamo kao favoriti", rekao je golman Osijeka Marko Malenica.