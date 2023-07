Nogometaši Rijeke uspješno su odradili ovoljetnu europsku premijeru, u gostima u Prištini svladali su kosovski Dukagjini 1-0 (1-0) u prvom susretu drugog pretkola Konferencijske lige.

Jedini pogodak u ovih 90 minuta Rijeka je postigla nakon pola sata igre, a strijelac je bio Niko Janković.

Rijeka se od samog početka nametnula. Ispočetka su to bili sramežljivi napadi hrvatskog predstavnika, no nije dugo trebalo da Rijeka ozbiljno zaprijeti. U osmoj minuti Banda je pripremio šansu Fruku koji je pucao preko vrata iz vrlo povoljne prilike.

Pokušao je potom i Grgić, ali je bilo primjetno kako je domaći sastav, izdržavši taj startni nalet Rijeke, uspio primiriti suparnika. No, pojedinačna kvalitetna vidno je bila na strani Rijeke, a takva kvaliteta je i iznjedrila pogodak u 30. minuti.

Sve je napravio Niko Janković te je pogodio suprotni kut domaće mreže. Potvrdio je time Janković vrlo dobru formu na startu sezone jer je postigao dva od četiri pogotka svoje momčad na prvenstvenoj premijeri protiv Rudeša.

Šest minuta kasnije novu je šansu imao Fruk, ali nije se udvostručila prednost Rijeke. Do kraja prvog dijela u solidnim su situacijama bili Veiga i Obregon, ali nije došlo do promjene rezultata. U samom smiraju prvog dijela i Dukagjini je došao do zraka, ali napadačke akcije domaćina bile su posve bezazlene.

Najbolji period igre domaćina bio je početkom drugog poluvremena. Pritiskao je Dukagjini, a najbolju šansu imao je Merlaku u 58. minuti. Pucao je domaći igrač u okvir vrata, ali spreman je bio riječki vratar Labrović.

U tom laganom naletu domaćina dogodio se novi udarac koji su primili. Merlaku, vjerojatno najopasniji domaći igrač, u 62. minuti je zbog grubog starta zaradio drugi žuti karton i Dukagjini je ostao s igračem manje.

Nakon toga se opet dogodio obrat na susretu i Rijeka je s igračem više jurnula po novi pogodak i što ugodniju situaciju prije uzvrata na svojoj Rujevici. U 65. minuti Goda je ubacio, a glavom je pucao Grgić, ali je lopta prošla pored vratnice.

Nova velika šansa Rijeke uslijedila je u 83. minuti. Ovoljetno pojačanje Rijeke Radeljić zahvatio je loptu glavom, nakon kornera, ali je odlično reagirao domaći vratar i spriječio siguran pogodak. Do kraja je još jednom pokušao Janković, ali je ostalo minimalnih 1-0 hrvatskog predstavnika.

Uzvratna utakmica igra se idućeg četvrtka na Rujevici.