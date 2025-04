Potpuni kaos u Turskoj: Mourinho udario kolegu po nosu, klupa podivljala, sudac potezao crvene kao lud

Izgleda da je Mourinho po svojim ekscesima u Turskoj ostao 'The Special One'

Koliko god se Buruk teatralno bacao Mourinhov potez je za svaku osudu. No Portugalac jednsotavno ne može protiv emocija

Mourinho je već bio kažnjen nakon prošlog derbija zbog kontroverznih izjava punim vrijeđanaj, no sada bi kazna mogla biti još i veća.

Oscari su prošli, no tko zna možda u Turskoj glumačke nagrade za 2025. još nisu podijeljene

No Buruk se nastavljao valjti na podu kao da je buldožer prošao preko njega

Ipak tu nije došlo do naguravnja. Poznavajući kako diše Portugalac igrači Galatasarayja samo su potjerali Mourinha da se ohladi u svlačionici.

Buruk je odmah pao teatralno kao pokošen. Nije to bio jaki udarac Mourinha. Portugalac ga je samo htio uštipnuti da ga ponizi i kazni za 'preveliko slavlje'

Policija je intervenirala da spriječi veći sukob igrača, a zadržala se i nakon posljednjeg zvižduka da ne bi došlo do eksalacije zbog pobjede gostiju.

Još jedno od mnogih izmjenjivanja nježnosti između velikih rivala, no pravi kaos nastaje pri samome kraju utakmice.

Najveći turski derbi jedan je od najvatrenijih na svijetu. Incidenti i velike tenzije normalana su stvar kada se satanu ove dvije momčadi, no nitko nije očekivao takav rasplet na kraju utakmice.

Nogometaši Galatasarayja svladali su u četvrtfinalu turskog Kupa najvećeg rivala, Fenerbahče, s 2-1. Junak susreta bio je Victor Osimhen, koji je zabio oba gola . Nigerijski napadač doveo je Galatasaray u vodstvo u 10. minuti, a u 27. minuti realizirao kazneni udarac za 2-0. Domaći Fenerbahče smanjio je rezultat na 1-2 golom Sebastiana Szymańskog u 45. minuti, no unatoč nekoliko prilika u drugom dijelu, nije bilo novih golova. Utakmica je očekivano bila puna tenzija, a sudac je imao pune ruke posla. U 88. minuti pokazao je čak četiri crvena kartona, svima s klupe, a pocrvenili su Fenerbahčeovi Mert Hakan Yandas i Mourinhov pomoćnik Salvatore Foti, te Galatasarayev Kerem Demirbay i Barıs Alper Yılmaz. No to je bilo ništa nakon onoga što je uslijedilo posljednjim sučevim zviždukom, a u glavnoj ulozi našao se tko drugi nego Jose Mouirinho.