POSUDBA /

Najskuplje pojačanje u povijesti Cityja seli u Liverpool, ima samo jednu želju

Najskuplje pojačanje u povijesti Cityja seli u Liverpool, ima samo jednu želju
Foto: Andrew Yates

Grealish je od standardnog prvotimca Cityja postao igrač s klupe

11.8.2025.
12:45
Sportski.net
Andrew Yates
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jack Grealish seli se na iz Manchestera u Liverpool. Najskuplje pojačanje u povijesti Cityja sljedeću će sezonu provesti u Evertonu na posudbi.

Grealish je od standardnog prvotimca Cityja postao igrač s klupe, pa je prošle sezone u Premier ligi bio samo jednom u početnoj postavi. David Moyes ga želi u Evertonu, a Grealish želi stalnu minutažu. Naime, glavni cilj Jacka Grealisha je nametnuti se izborniku Thomasu Tuchelu kako bi dospio do engleske momčadi za Svjetsko prvenstvo idućega ljeta.

 

 

Kasnije danas, Grealish bi u Evertonu trebao odraditi liječnički pregled i sve će biti spremno za potpis. Za englesku reprezentaciju je skupio 39 nastupa, te je upisao četiri gola i osam asistencija.  

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić: 'Kao dječak sam rastao uz talijanski nogomet, a Milan mi je bio najdraža ekipa u Italiji'

Jack GrealishManchester CityEverton
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POSUDBA /
Najskuplje pojačanje u povijesti Cityja seli u Liverpool, ima samo jednu želju