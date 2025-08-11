Najskuplje pojačanje u povijesti Cityja seli u Liverpool, ima samo jednu želju

Jack Grealish seli se na iz Manchestera u Liverpool. Najskuplje pojačanje u povijesti Cityja sljedeću će sezonu provesti u Evertonu na posudbi.

Grealish je od standardnog prvotimca Cityja postao igrač s klupe, pa je prošle sezone u Premier ligi bio samo jednom u početnoj postavi. David Moyes ga želi u Evertonu, a Grealish želi stalnu minutažu. Naime, glavni cilj Jacka Grealisha je nametnuti se izborniku Thomasu Tuchelu kako bi dospio do engleske momčadi za Svjetsko prvenstvo idućega ljeta.

🚨💣 EXCL: Jack Grealish to Everton, here we go! Loan deal agreed with Man City and medical booked later today.



Grealish said yes to #EFC project and he’s now set to complete his move in next 24 hours.



New addition for David Moyes. 🔵🃏 pic.twitter.com/iP4e0rh7yb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Kasnije danas, Grealish bi u Evertonu trebao odraditi liječnički pregled i sve će biti spremno za potpis. Za englesku reprezentaciju je skupio 39 nastupa, te je upisao četiri gola i osam asistencija.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić: 'Kao dječak sam rastao uz talijanski nogomet, a Milan mi je bio najdraža ekipa u Italiji'